ODRŽAO LEKCIJU SVIMA - ZATO JE NOVAK NAJVEĆI IKAD: Mislio sam dugo Federer je najbolji, ali kada sam vidio snimke...

Nekadašnji rival Novaka Đokovića Viktor Hanesku impresioniran je Srbinom i smatra da će Đoković još dugo vladati svjetskim tenisom.

Izvor: YouTube/DjokerNole/Screenshot

Nekadašnji 26. teniser svijeta Rumun Viktor Hanesku istakao je u intervjuu za rumunske medije da je impresioniran Novakom Đokovićem. I to ne samo kao teniserom nego i kao čovjekom!

Nekadašnji uspješni teniser koji je jedno od svojih posljednjih finala u karijeri izgubio na šljaci u Banjaluci, na mjestu gdje će ove godine umjesto čelendžera moći da se vidi ATP 250 turnir istakao je da cijeni to što Novak pokušava da se poboljša u svim aspektima života.

"Mislim da ni Federer ni Nadal nisu dostigli taj nivo mentalne zrelosti i samopouzdanja. Novak je sjajan. Vidio sam neke njegove snimke i vidio sam kakav je čovjek. Kada je u pitanju lični razvoj, mentalitet, mentalna priprema, duhovnost, on je na vrhunskom nivou. Možete videti šta priča i kako priča i shvatićete da uz to što ima nevjerovatne fizičke kvalitete on to nadograđuje i nevjerovatno snažnom ličnošću", rekao je impresionirani Hanesku.

Sedam puta se u karijeri Hanesku našao oči u oči sa Novakom i znao je da ga namuči, kao 2008. na mastersu u Madridu i 2010. na Rolan Garosu kada mu je uzeo po set. Sada, deceniju poslije njihovih posljednjih susreta i dalje Srbina vidi kao prvog na svijetu.

"Ova kombinacija je ubitačna. Vidim ga kao lidera još mnogo vremena jer je spreman za to. Mentalno je vrlo jak, koncentriše se, tu je, prisutan je i snažan je", rekao je on i na kraju istakao da je dugo mislio da je Federer najbolji na svijetu, ali se predomislio.

"Dugo sam mislio da je to Federer, ali sada mi izgleda da je ipak Đoković. Nakon što sam vidio kako Đoković igra i kako se ponaša van terena, kakav mentalni stav ima i koliko želi da otkriva nove stvari o sebi, o životu, koliko želi da bude bolji svakog dana... Ja mislim da je to ipak on", rekao je Hanesku.