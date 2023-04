Đere nakon „reseta“ i pobjede nad Ćorićem: Osjetio sam da je publika uz mene!

„Publika je bila na mojoj strani, ali i vrlo korektna, aplaudirali su na svaki dobar potez“, rekao je Laslo Đere nakon pobjede nad Bornom Ćorićem.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srpsko-hrvatski derbi na Srpska openu pripao je Laslu Đereu koji je nakon velike borbe i preokreta savladao Bornu Ćorića rezultatom 6:4, 6:7, 6:4.

Bio je to prilično izjednačen meč pun preokreta, a posebno zanimljivo bilo je u drugom setu u kojem je Đere uspio da od 2:5 stigne do 6:5, a onda izgubio taj-brejk pa se sve rješavalo u trećem setu.

„Bio je težak meč, kao to sam očekivao. Imali smo obojica svoje uspone i padove. Počeo sam igrati bolje iako sam imao brejk na svoj servis. Osjećao sam se dobro na terenu, dva brejka. Energija mi je pala u drugom setu, dao mi je tri laka poena na 5:2 i vratio sam se u set. Već sam se pripremao za treći, ali onda je bilo 5:4 i bio sam na samo jedna brejk, imao sam momentum. Očigledno sam dao najbolje i uspio da ga brejknem drugi put, ali nije to bio dobar taj-brejk. Znmao sam da sam jako blizu, bio je to izjednačen meč. Resetovao sam glavu, fokusirao sam i mogao sam da iskoristim šanse u prvom servis gemu koji je bio odlučujući“, rekao je Đere.

Srpski teniser zahvalios e publici u Banjaluci i istakao da je ona pozdravila i svaki poen hrvatskog tenisera.

„Pomogla mi je podrška, sigurno. Publika je bila na mojoj strani, ali u isto vrijeme je bila vrlo korektna, aplaudirali su Borni kada je uradio nešto dobro. Bilo je fer, ali sam osjetio da je na mojoj strani i to je možda pomoglo u odlučujućim trenucima“

U četvrtfinalu ga očekuje meč sa pobjednikom duela Aleksandera Popirina i Aleksa Molčana.

„Igrao sam i sa Popirinom i Molčanon, sa prvim imam 2:0, sa Molčanom 1:1. Manje mi leži nezgodniji je, ali izgleda da obojica igraju dobar tenis, ko god pobijedi neću imati lak posao. Sutrašnji dan ću iskoristi za oporavak i da vratim snagu i ko god bude sa druge strane mreže biću 100 odsto spreman u petak“, rekao je Đere.