NEMAMO VIŠE GRUPU O TENISU! Lajović otkrio: Sad se prozivamo za padel. I opet je najbolji Đoković!

Dušan Lajović prilično raspoložen pričao o narednom duelu sa Novakom Đokoviću i šalama sa srpskim teniserima.

Izvor: MONDO

Novi srpski derbi na Srpska openu u Banjaluci igraće u petak u četvrtfinalu Dušan Lajović i Novak Đoković.

Biće to njihov treći međusobni duel, a Lajović otkriva da među njima nema tajni i da se dobro poznaju, pa neće biti nekih posebnih taktičkih zamisli.

"Toliko dugo se svi znamo, da nema tajni. Zadnji meč me dobio prilično glatko, bie izazov jer igram protiv najboljeg na svijetu i to je uvijek šlag na tortu, to što igraš tenis. Sa druge strane bino je da ne poklekneš. Lako je reći, ali nadam se da ću biti u istom ritmu kao i dosada kad sam igrao", rekao je Lajović koji je svjestan da će uprkos podršci koju ima svaki srpski teniser u Banjaluci, ovog puta mnogo više njih navijati za Đokovića.

"Dosad je publika bila fer i korektna. Sigurno je da će mnogo više ljudi navijati za Noleta, ali to neće biti novost. Nadam se da ću uspjeti da uživam u atmosferi. Drago mi je da ima dosta naših igrača koji prolaze u završnicu jer ovdje nas ljudi podržavaju i nadam se da će tako ostati tokom turnira“.

Dodao je da među srpskim teniserima na ATP turu vlada prijateljstvo i ima dosta šale.

"Da. Evo slikali smo se Filip i ja prije našeg meča“, rekao je Lajović pokazujući telefon.

Izvor: MONDO



"Uvijek postoji šala. Mada, mislim da se više šale ljudi oko nas nego mi, oni peckaju ali to je uvijek u nekom sportskom duhu".

Na pitanje da li još uvijek postoji whatsapp grupa srpskih tenisera u kojem su pratili rezulate i najlošiji u sezoni je plaćao večeru, on je rekao:

"Nije aktuelna ta opklada već nekoliko godina. Napravili smo grupe za padel, više nemamo o tenisu, sada se prozivamo za padel. Najbolji je Mare Đoković. Opet Đoković", zaključio je uz osmijeh Lajović.