Novinari pokušali da zavade Alkaraza i Đokovića! Španac svima zapušio usta: Uradio bih isto što i Novak!

Karlos Alkaraz imao je odgovor na pokušaje novinara da zavade njega i Đokovića. Probali su da ga natjeraju da napadne Novaka, a on je samo rekao: "I ja bih uradio isto!"

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz nije izdržao, bolovi su bili jači, pokušao je, borio se do kraja i odbio da se preda. Novak Đoković je završio posao i prošao u finale Rolan Garosa, a mediji su imali pregršt pitanje za španskog igrača poslije meča.

Poslije razgovora sa medijima na engleskom došao je red na pitanja novinara na španskom i oni su pokušali da izvuku nešto što bi zavadilo Novaka i Karlosa. Nije im pošlo za rukom.

"Mnogo me boli što sam završio polufinale na ovakav način. Uvijek pokušavam da izvučem pouke. Igrati protiv Novaka u polufinalu, to su sve stvari sa kojima sam se suočio sada i moraću da naučim. Stvarno mi je teško sada", počeo je Alkaraz.

Onda su ga pitali da li bi on radio isto što i Novak i pokušali da sugerišu da je Đoković napravio nesportski potez time što je slavio pobjedu. Alkaraz je pametno rezonovao u tom momentu.

"Svako je različit kao osoba, znam kako je teško igrati protiv nekoga ko nije na 100 odsto mogućnosti, da se mučiš da zatvoriš gem, set, meč. Ne smeta mi to, uradio je ono što je osjetio. I ja bih isto to uradio da sam pobijedio, bez obzira na to što moj rival možda ne bi bio na maksimumu mogućnosti."

Ponovo je pričao o problemima sa povredom. "Komplikovano je pričati o svemu, počelo je od ruke, otišlo do noge. Moram više da treniram, da iz svega toga naučim nešto i da naučim kako da se izborim sa tim ako se nekada ponovi".

Probali su i da sugerišu da su problemi počeli i zbog toga što je Novak otišao na pauzu za toalet poslije drugog seta.

"Ima mnogo ljudi koji bi pričali da je otišao do toaleta da bih izgubio ritam ili nešto tako, ali to nije istina. Otišao je, presvukao se, šta god, nije to uticalo na mene uopšte. Tenzija je postojala od prvog gema, nivo je bio visok i meč protiv Novaka u ta dva seta, bio je sjajan."

Priznaje i da je nervoza bila veliki faktor.

"Bio sam malo više nervozan zbog toga što igram sa Novakom, rekao bih da je to mentalna strana više. Nisam uspio da se opustim, da sklonim pritisak, tenziju. Od starta je postojala ta veća tenzija, intenzitet u prva dva seta je bio nevjerovatan. Novak je igrač koji uvijek traži da budeš na maskimumu, ne smiješ da se opustiš ni malo, onda mi se desilo to", zaključio je Alkaraz.