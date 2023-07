Novak progovorio o teniskom centru koji je poklonio Beogradu: Ja sam im dao prijedlog šta će sa njim...

Novak Đoković je defintiivno poklonio svoj teniski centar Beogradu, a sada je otkrio i šta je predložio gradu, teniskom savezu i državi kada je taj kompleks u pitanju.

Izvor: Profimedia/Hutchinson/UK Sports Pics/SIPA

Novak Đoković je sve iznenadio kada je Teniski centar Novak na Dorćolu poklonio gradu Beogradu, a sada se na Vimbldonu oglasio povodom te svoje odluke. On je srpskim novinarima otkrio da je predložio da to bude nacionalni teniski centar i istakao da je tako nešto potrebno Srbiji.

"Vraćamo gradu centar, ne znamo šta će se sada desiti. Šta će grad odlučiti da radi sa klubom. Po meni, dao sam neki svoj prijateljski prijedlog da to bude nacionalni teniski centar koji već 15-20 godina unazad stoji kao velika želja TSS i svih nas teniskih radnika. Ovaj sport, koji je mnogo dao Srbiji, zaslužuje da ima teniski centar. To je idealno. Okrećem se dalje novim projektima i u narednih par godina će se nešto ostvariti, na drugoj lokaciji, da li u Srbiji ili ne, vidjećemo", rekao je Novak Đoković.

Sada kada centar nije njegov potrebna mu je nova baza u Beogradu, a iako se još uvijek nije odlučio gdje će tačno održavati formu dok je u rodnom gradu ima neke ideje.

"Što se tiče moje baze u Beogradu. To još me znam. Pretpostavljam da će biti Gemaks, dvorana. Što se tiče šljake i betona na otvorenom, to ćemo vidjeti. Možda čak i '25. maj' u zavisnosti od toga ko će tamo ući i kako će se to voditi", rekao je Đoković.

On je u prvom kolu Vimbldona u tri seta savladao Argentinca Pedra Kaćina, a sada ga u srijedu očekuje duel sa Australijancem Džordanom Tompsonom.