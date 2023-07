Federer će zauvijek biti kralj Vimbldona! Sramotan tekst, kažu Novaku džaba titule i rekordi: "Ima nešto važnije!"

Američki portal Atletik smatra da Novaku Đokoviću neće pomoći da bude najbolji, čak iako svi rekordi budu u njegovom vlasništvu.

"Prošlo je 2.182 dana, 19 sati, 57 minuta i 54 sekunde od kada je Novak Đoković posljednji put izgubio na Vimbldonu", pisalo je na ekranu dok je Srbin igrao meč prvog kola svog omiljenog grend slem turnira protiv Pedra Kačina. Ako mislite da je ovaj podatak šokantan, šta tek reći na sljedeći: Nole deset godina nije izgubio meč na Centralnom terenu! Ipak, čini se da je to previše dobrih vijesti o njemu, pa su organizatori dan poslije Novakove pobjede na tribine doveli penzionisanog Rodžera Federera (što nije došao kad je igrao Nole?) kako bi mu odali počast za sve ono što je uradio na Vimbldonu.

A to zaista nije malo - osam puta je bio šampion Vimbldona, od toga pet puta uzastopno, ali i taj Federerov rekord bi mogao da bude izjednačen ako Novak Đoković podigne pehar 16. jula. Ako se to desi, najveći teniser svih vremena će Federeru oduzeti još jednu važnu stavku iz karijere, međutim oko toga dolazi do spora. Zbog dočeka koji je Federer dobio kraj princeze Kejt Midlton, sada je u fokusu druga stvar, a ne tenis.

Uticajni američki portal Atletik objavio je tekst sa naslovom: "Rodžer Federer će zauvijek biti kralj Centralnog terena, ali šta donosi budućnost?", potpuno zaboravljajući dva podatka sa početka teksta koji su mogli da vide svi oni koji su pratili meč aktuelnog šampiona na Vimbldonu.

"Biti na Centralnom terenu u utorak popodne poslužilo je da se podsjetimo da smo svi opsjednuti stvarima poput osvojenih grend slemova, ali da postoje i druge stvari koje mjere ko je najveći. Jedna je ta kako sportisti tjeraju ljude da se osjećaju kada ih vide, a s tim u vezi - Rodžer Federer je nedodorljiv - gotovo u cijelom sportu. Po njegovom prvom povratku na Ol Ingland klub od odlaska u penziju prošle godine, Federer je dočekan kao kralj. Federer je bio u kraljevskoj loži i u svom monarhskom bež odijelu mahao je navijačima koji su mu glasno odavali počast", piše autor teksta sa "Atletika" i podsjeća da ga je čak i Marej, čiji je meč Federer gledao, nazvao "teniskim plemstvom".

"Sigurno je da nikada neće postojati šampion koji će toliko biti popularan na Vimbldonu. Nije to samo rekordnih osam titula u singlu, to je zbog načina na koji govori i kako Vimbldon sebe vidi - najboljeg, gracioznog, kao umjetnost. Gledajući čisto titule, Federer više nije najbolji. U grend slem trci sada zaostaje i sa Nadalom i za Đokovićem, a njegov rekord na Vimbldonu će vjerovatno sljedeće nedjelje izjednačiti Novak".

Na kraju, prije nego što će autor teksta pisati o tome šta Federera očekuje u budućnosti (da li će biti trener, komentator ili nešto treće), još jednom se dotakao uticaja koji Švajcarac ima na publiku na Centralnom terenu koja je kao omađijana svaki put kada bi se pojavio, iako je pred njihovim očima Nole uspio da ga "pošalje" u penziju.

"Ali ideja da je išta od toga važno njegovim najvjernijim navijačima, od kojih toliko mnogo i dalje 'hodočasti' na Vimbldon svake godine (hiljade je onih koji i dalje nose odjeću sa njegovim logom) je smiješna. On će za njih uvijek biti najbolji - baš kao što će brojni navijači Nadala i Đokovića njih poštovati zbog kvaliteta koji prevazilaze tenis. Debata o najvećem svih vremena će uvijek postojati i treba da ima i objektivni i subjektivni pododjeljak. Tenis, kao i većina individualnih sportova, u velikoj mjeri zavisi od hemije navijača i sportista, a to je mnogo više od samih titula", zaključuje autor.

