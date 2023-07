Spektakl - srpski teniser u ponoć završio dramu na Vimbldonu!

Spektakularan dan za srpski tenis na Vimbldonu!

Kakav meč smo gledali na Vimbldonu! Nakon što je Novak Đoković dobio Džordana Tompsona i izvadio vizu za treće kolo, a Natalija Stevanović pobjedom nad Karolinom Pliškovom došla do najvećeg uspjeha karijere pobjedu je ostavio i Laslo Đere i to u ponoć! On je u dramatičnom meču koji je trajao skoro četiri sata savladao Amerikanca Maksima Kresija 6:7, 7:6, 7:6, 7:6 i tako došao u drugo kolo gdje ga čeka još jedan američki teniser, ovoga puta Ben Šelton.