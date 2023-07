Lijevi bek jača Borčevu koloniju u Sjevernoj Makedoniji: "Predsjednik kluba je rekao da sam ja karika koja nedostaje!"

Srđan Mijatović ima novi klub.

Lijevi bek Srđan Mijatović, koji je ponikao u Borcu m:tel, proširiće sjevernomakedonsku koloniju rukometaša koji su nosili crveno-plavi dres.

Berin Brkić ide u Ohrid gdje ga čeka Dean Šešić, Dragan Jelušić je potpisao za Prilep, a Srđan Mijatović je nakon polusezone u Bazelu dogovorio saradnju sa ekipom Kavadarci Tikveš.

"Pregovarali smo i prošle godine malo, ali nismo se uspjeli dogovoriti pa sam otišao za Italiju, a onda u Švajcarsku. Međutim odmah po završetku minule sezone čelni ljudi Tikveša su me zvali, bili smo mjesec dana u kontaktu, pregovarali. Šta god sam tražio na sve su pristali. Predsjednik kluba je čak rekao da ima osjećaj da sam baš ja karika koja im nedostaje. Igramo i u Evropi, EHF kupu. Liga je sve bolja, igraću jake utakmice. Nisam stvarno imao dilemu. A drago mi je da sam to odmah riješio, sad sam miran i u glavi. Dobio sam plan i program klupskih obaveza u narednih pola godine. Znam kada je utakmica, kada je pauza, kada počinju pripreme... Sa radom startujemo 31. jula. Iskreno i iz Bazela su hteli da me zadrže, u principu su isti uslovi kao što sam dobio od Kavadaraca, međutim nije me to privlačilo. Nije mi tamo bilo kako sam zamislio, niti je bila ozbiljna priča", rekao je Mijatović za Glas Srpske.

Zajedno sa njim u timu, igraće i srednji bek Strahinja Simić, koji se nakon odličnih partija našao u idealnoj postavi sjevernomakedonskog šampionata.

"Dosta smo nas dvojica bili u kontaktu. On je dole već neko vreme i skoro je produžio ugovor na još tri godine. Ne bi čovjek produžavao saradnju da mu je loše", zaključio je Mijatović.

Podsjetimo, Mijatović je ponikao u Borcu m:tel iz kojeg je otišao 2019. godine, a potom je nastupao za finski Koks i italijanski Rajmond Sasari prije nego što je stigao u Bazel.

