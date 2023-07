PROČITAJTE NOVAKU RIJEČI SA USANA: Dosta je bilo ćutanja i foliranja, Đoković im je konačno sasuo sve u lice

Novak Đoković još jednom je svima dokazao zašto je najveći ikada i zašto ga više apsolutno ne interesuje da li će se nekome svidjeti ili ne.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i to dokazuje iz meča u meč. Mogu da traže sramne načine da umanje njegove uspjehe, da ga provociraju, da mu pred cijelim svijetom kradu poen usred Vimbldona. Ništa od toga ne može da se mjeri sa nestvarnom mentalnom snagom i njegovim čuvenim inatom kojim pretvara bijes u energiju kojom samelje protivnika i sve oko sebe. Uključujući i one koji ne navijaju za njega, koji su tradicionalno u većini - posebno na Vimbldonu.

Tako je bilo u 10. gemu trećeg seta polufinalnog duela sa Janikom Sinerom kada je na Novakov servis Italijan imao dvije brejk šanse. Neko je u publici počeo da dobacuje i da provocira. Nije bio svjestan kakvu je grešku napravio... Odgovorio je Novak psovkama poslije osvojenog poena, pa je poslije osvajanja tog gema rukama imao gestikulaciju u stilu brisanja suza. Jasna poruka - vi brišite suze s lica, a meni ide vimbldonska osmica. Ka tome i ide, Siner je ahiviran, a Nole je u finalu i ide po osmi vimbldonski trofej.

Po ko zna koji put Đoković je pokazao svima zašto je tu gdje jeste, zašto ima 23 grend slem trofeja i zbog čega je glavni favorit za 24. bez obzira na to ko mu je rival u finalu. Koliko god da se trude, ne mogu da ga sputaju na tom putu. Siner je bio sa druge strane mreže, loše stanje trave mučilo je obojicu, dio publike bio je protiv Srbina, sudija ga je pokrao. I kako se završilo? Isto kao i u prethodnim mečevima, sa Đokovićevim osmijehom, podignutom pesnicom i snažnom porukom za sve koji žele da vide njegov pad.

Odlučio je Novak da i sam "promijeni ploču", da prestane da radi stvari koje bi se možda više dopale navijačima, već samo da se fokusira na ono što on želi i to daje rezultat. Jednostavno, ne zanima ga šta misle oni koji nisu uz njega i to se vidjelo i po psovkama koje su se nizale sa njegovih usana prema onima koji ne žele da on pobijedi. Sada im neće prećutati. "Osjećam da je Novak, kad je bio mlađi, želio da ga više vole. Sada je prestao da razmišlja o tome, nije ga više briga. Nešto se promijenilo", rekla je Viktorija Azarenka nedavno i pogodila pravo u metu.

Novak je po ko zna koji put zapušio usta svim hejterima, pokazao je kako najbolji igrač svih vremena igra. Mogu da mu smještaju, da pokušavaju da ga poremete na sve načine. Međutim, jednu stvar ne mogu da promijene, ma koliko god da se trude, činjenicu da gledaju najvećeg i najboljeg ikada. A oni koji ne navijaju za njega, mogu da pročitaju sa usana šta kaže - lako je!

