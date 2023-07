Oglasio se crnogorski novinar! Promijenio priču i sada ima ovu ponudu za Srđana Đokovića!

"Nije to ono što ja mislim" , kaže novinar na opasku o tome da je Novak "Najveći luzer svih vremena"

Crnogorski novinar Nebojša Šofranac koji je javno vrijeđao Novaka Đokovića oglasio se i odgovorio Srđanu Đokoviću. Nakon što mu je otac najvećeg tenisera svih vremena poručio "Neka mu je Bog u pomoći", Šofranac se oglasio na društvenim mrežama i ponudio Srđanu Đokoviću da naprave veliki intervju koji bi uradio puno za crnogorsku javnost.

"Mislim da izjava Srđana Đokovića zaslužuje dvije rečenice komentara, iako je izlišno osvrtati se na tu providnu komičnu kampanju u dežavi stilu botova i najgorih tabloida. Ali pošto su i njemu servirali ono čuveo 'LOAT' eto da objasnim još jednom da je to mim i to mim sa španskih mreža kakvih ima bezbroj i naravno komičnog su karaktera", napisao je on.

"Dakle, eto jasnog odgovora, nije to ono što ja mislim, upravo suprotno, mislim da je trenutno najveći pobjednik u istoriji i tu nema filozofije", dodao je Šofranac.

On je naveo da je i "da je Bog upomoć" pomislio mnogo puta za Srđana Đokovića i da to ipak nije rekao - ni javno, ni privatno.

"I mislim da je šteta i neozbiljno da se upoznajemo preko ove najgore vrste tabloida krvožedniih skandala i to kad je Novak u 37. godini, a bilo je puno boljih prilika za to. Ipak, ostalo je nešto što bi moglo da se uradi. Jedan pravi veliki intervju za naše medije koji se nikad nije desio, gdje bi mogla da se čuju sećanja od prvih velikih duela sa Korijom, Verdaskom, Monfisom, Ančićem, pa do istorijskih finala, to je nešto vrlo izvodljivo, a uradio bi puno za crnogorsku javnost", dodao je on.

Podsjetimo, Šofranac se nedolično ponašao na društvenim mrežama nakon ovogodišnjeg finala Vimbldona u kojem je Novak Đoković izgubio od Karlosa Alkaraza. "Šta si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktiš ovoliko bijes drvosječa koji ne znaju ni gemove da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svijet? Koliko čobana će prestati da gleda tenis i da plače ojađeno na mom zidu? Šta si to uradio Karlitose? Upoznajmo najboljeg tenisera planete (ako već nismo), šampiona Vimbldona sa 20 godina, velikog sportistu ala Nadal koji poštuje sve, ne lije krokodilske suze i koji će osvojiti 30 slemova, narednih 15 godina biće noćna mora i neće dijeliti titule sa drugima. Nova era počinje sada...", stoji u objavi popularnog crnogorskog novinara.

Takođe, napisao je i "Španci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je "loser of all times" (najveći gubitnik svih vremena)".

