Hrvati otpisali Đokovića - njegova dominacija je gotova! Za njih je Alkaraz kralj: "Novak još nije za penziju, ali..."

Dominacija Novaka Đokovića završena je porazom na Vimbldonu pišu hrvatski mediji...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković izgubio je u finalu Vimbldona, Karlos Alkaraz je poslije toga naglasio da "nema kraja ere dok su on i Nadal još aktivni", ali hrvatski "Indeks" smatra drugačije. Za njih je poraz na Centralnom terenu u Londonu označio "kraj Đokovićeve dominacije". Upravo je to naslov teksta o tenisu i budućnosti ovog sporta.

Za njih je nova era "bijelog sporta" krenula iako je Novak taj koji je osvojio dva grend slema ove godine i može da uzme i treći u Njujorku. "Tenis je napokon dočekao novog kralja, poslije dugog niza godina vladavine Federera, Nadala i Đokovića, dominacija ovog posljednjeg konačno je postala klimava. Alkaraz je zaustavio Novakov pohod na 24. grend slem i kalendarski slem. Dolaskom Karlosa tenis je ušao u novu eru", navodi se na početku teksta.

Sa dosta pohvala pričaju o mladom Špancu. "Period trajanja 'velike trojke' vjerovatno će većina ljubitelja sporta nazvati najboljom u istoriji tenisa, ne treba da budete stručnjak da znate zašto je to tako. Svakom sportu je potreban rivalitet da bi bio interesantan, a tenis je godinama bio na najvećoj mogućoj ljestvici po tome. Kao što je u fudbalu popularnost Primere u Španiji pala odlaskom Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, tako je interes javnosti počeo da opada kada je postalo jasno da Rodžer ne može više, da se Rafi moraju posložiti zvijezde a ga tijelo ne bi izdalo, Novak je postao previše dominantna sila. Mnogi su pokušali da mu budu konkurencija, kao nasljednici pominjali su se Tim, Zverev, Medvedev, Cicipas, pa čak i Dimitrov, Raonić, Nišikori, njih sedmorica zajedno osvojli su isti broj slemova kao Alkaraz i niko od njih nema tako dobar skor pobjeda i poraza."

Iznijeli su niz pohvala na račun Karlosove brzine adaptacije na šljaku i mentalne pripreme za finale Vimbldona. "Scena u kojoj Alkaraz podiže trofej označava tektonsku promjenu u tenisu. Novak još nije za penziju, ali je skoro napunio 36 godina i protiv ovakvog Karlosa mora da igra još bolje nego u prethodnom periodu ako želi da poveća broj trofeja. Podsjeća ovo malo i na pojavu Nadala koji je tada natjerao Rodžera da postane još bolji. Alkaraz dolazi možda koju godinu prekasno, biće uzbudljivo gledati US open i potencijalni duel njih dvojice, ali je pitanje koliko godina ćemo moći da uživamo u tom rivalstvu jer je razlika između njih 16 godina."

Vjeruju da bi on mogao da obori rekord Srbina po broju grend slem pehara. "Jednom kada uslijedi Novakov pad mogla bi da uslijedi dugogodišnja dominacija Alkaraza i prijetnja po brojne rekorde koje je postavila 'velika trojka'. Prije navršene 21 godine samo su Beker, Borg, Nadal i Vilander imali dva ili više slema, Španac ima dva i do 21. rođendana igraće još na US i Australijan openu i imaće priliku da postane najuspješniji po slemovima u tom životnom dobu. Stavlja sebe i na put da skine rekord Đokovića po broju slemova u karijeri".

Mnogi se slažu sa ocjenom da Karlos nema pravog rivala, bar ne za sada. "Moguće je da će imati neki poraz od Runea ili Sinera, kao igrača sa nešto više potencijala, ali oni ne izgledaju kao teniseri koji će se iz godine u godinu ravnopravno boriti sa njim. Možda mu 'otkinu' neki, možda i Medvedev nešto slično uradi, ali dugoročno, ako ne bude povreda, niko ne izgleda kao igrač o kom ćemo pričati da je bio rival Karlosu u godinama koje dolaze. Tenisu je bila potrebna nova zvijezda, ona je Karlosovim dolaskom došla. Ne samo da je vrhunski teniser, već je i veoma harizmatičan lik kog svi vole. Malo ko će protiv njega moći da igra, ali će teniska publika to rado izgleda prihvatiti", zaključuje se u tekstu.