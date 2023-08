Novače, uzmi američke milione: Velika promjena na US openu

US open podigao je nagradni fond u odnosu na prošlu godinu, a Novak Đoković ide po titulu u Njujorku.

US open ove godine podiže novčanu nagradu turnira za čak osam odsto u odnosu na prošlu godinu, potvrdili su organizatori posljednjeg grend slem turnira sezone. Ukupan nagradni font podijeliće učesnici turnira, a on iznosi čak 65.000.000 dolara, što će svakako biti motiv više i za Novaka Đokovića koji se sprema za takmičenje. Srpski as ima 23 grend slem titule, po tome je već rekorder, ali će pokušati u Americi da dodatno uveća tu brojku.