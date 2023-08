Damir Džumhur ponovo nosio "sporni" dres u Banjaluci: Ako ljudi žele mržnju, mogu da je nađu u bilo čemu! (VIDEO)

Prvi reket Bosne i Hercegovine Damir Džumhur se prvi put oglasio zbog "spornog" dresa koji je ponovo nosio u Banjaluci, gdje je izborio plasman u četvrtfinale čelendžera Banjaluka Open.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Sarajevski teniser je u dva seta bio bolji od hrvatskog predstavnika Duje Ajdukovića (6:2, 7:5) iako se činilo u završnici drugog seta da će mladi Splićanin uspjeti da izbori treći set. Ipak, Damir je zaigrao smirenije i uz podršku banjalučke publike uspio da osigura plasman među osam najboljih.

"Znao sam da će biti težak meč, Duje je prošle sedmice osvojio čelendžer u Njemačkoj, prvi u njegovoj karijeri i sigurno je imao ogromno samopouzdanje. I ovaj meč je protekao slično, osjećao je da ima samopouzdanje, ali rekao bih, napokon sam na iskustvo dobio ovaj meč", rekao je Džumhur.

Iako iskustvo mnogo znači u svakom sportu, za Damira godine nisu bitne već osjećaj samopouzdanja.

"Bez obzira koliko se priča o iskustvu, mislim da to nema nikakve veze. Vi ako imate dovoljno samopouzdanja, iskustvo dolazi samo od sebe i sa 22, 23 godine, a ne samo sa 30. Danas jesam dobio na iskustvo, pametno sam odigao kraj meča iako je u drugom dijelu drugog seta protivnik bio bolji i dominantniji. Uspio sam da izvučen najbolje od sebe i prelomim meč. Ove godine sam barem 10 ovakvih mečeva izgubio, prelomili su se na stranu rivala, pa ova pobjeda mi mnogo znači na polju samopouzdanja i energije. Prvi set je išao na moju stranu, drugi set nije, ali sam uspio mentalno da ga izvučem", dodao je Sarajlija i zahvalio Banjalučanima na podršci.

"Publika je stvarno bila fenomenalna, bodrila me cijeli meč i sigurno da je to pomoglo. Idem prema kraju, drago mi je da sam nakon dosta vremena i rezultatske krize koju sam imao ponovo u četvrtfinalu jednog turnira. Drago mi je što ovaj rezultat pravim na ovom terenu, nekako je ovo moj teren", naglasio je prvi reket Bosne i Hercegovine, koji će se u petak za plasman u polufinale boriti ponovo sa Hrvatom - Dinom Prižmićem, osvajačem Rolan Garosa u juniorskoj konkurenciji.

"Sutra igram protiv igrača koji je izuzetno fizički spreman, biće jako teško. Mlad je i igra fenomenalno i jedna je od nadolazećih nada, ne samo hrvatskog, nego svjetskog tenisa. Ipak, nadam se da će 'glava' biti ponovo tu, da ću se odmoriti fizički. Ovi uslovi zaista meni odgovaraju i nadam se da ću uz podršku publike u Banjaluci ponovo na iskustvo da dobijem meč".

Džumhur je u aprilu igrao i na "Srpska Openu" u Banjaluci, a u pojedinim medijima posebno u Federaciji BiH, prepoznali su na njegovoj majici "srpsku trobojku", zbog čega je doživio brojne uvrede na društvenim mrežama. Interesantno i u četvrtak uveče je nosio isti dres, sponzora kompanije "Mizuno".

"Pitanje nije provokativno, pitanje je na mjestu. To je bila kolekcija sponzorskih dresova u kojima sam igrao od Australijan Opena do Rolan Garosa. Zašto sada opet igram u istoj kolekciji? Pa ja sam jako sujevjeran i imam nekih milion 'mozganja' oko tih stvari. Moram reći da sam u ovoj kombinaciji najbolje igrao cijele godine. Kad sam imao rezultatske krize, odlučio sam da opet promijenim dres i ponovo sam počeo da igram dobro s tom kombinacijom. Ja kažem, kad ti ide dobro, onda ne mijenjaš. To je tako. Dobro je pitanje, na mjestu...Ljudi ako žele da izazovu neku mržnju, mogu to da naprave u bilo čemu, pa će tako naći i u opremi",zaključio je Džumhur.