Ivana u suzama najavila kraj karijere: Tamo će biti moj posljednji pozdrav, nedostaje mi samo ta medalja

Ivana Vuleta završiće karijeru na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: Fonet/AP/Matthias Schrader

Ivana Vuleta (33) osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu, pokazala svima zašto je najbolja na planeti, pa je najavila kraj karijere. Na konferenciji za medije koja je organizovana u Beogradu povodom njenog ogromnog uspjeha ona je u suzama poručila da planira da ide u penziju sljedeće godine.

Olimpijske igre u Parizu 2024. godine biće njeno posljednje takmičenje. "Mislim da su moje godine moja prednost i to iskustvo ne može da se mjeri ni sa čim. Zlatom na Svjetskom prvenstvu sam zaokružila jednu priču i jedina stvar koja ostaje je taj Pariz i to je upitno ako ne budem zdrava. Tamo ću ići sa istim ambicijama, to je jedina medalja koja ostaje da upotpuni moju kolekciju. Eto, moj posljednji pozdrav. Hvala za sve ovo, bilo je prelijepo", poručila je Ivana u suzama.

Imala je veoma emotivno izlaganje: "Nisam se na kraju ni zahvalila svima na podršci tog dana i tokom tog vikenda i tokom cele godine, nije bilo prilike. Čekala sam malo da uživam u svemu ovome. Za mene je najvažnije da sam dala primer mlađima koji dolaze i da sam ih ohrabrila da nijedan san nije dovoljno velki i da ne postoj istvar koju ne mogu da urade ako u to veruju. To je moja dužnost. Mnogo je više loših nego dobrih dana u godini, zatoj e bitno da ostaneš skoncentrisan i da svako radi svoj deo posla. Ponosna sam na ovu medalju, stigla je u pravom trenutku, mislim da bi bilo bezsmisleno da sam je osvojila pre šest ili sedam godina", poručila je Ivana.

