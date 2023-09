NOVAČE, PRIMITIVNA KONZERVO! Srpska političarka isprozivala Đokovića: Dosta ga mi je više, džiberaj

Neprimjeren komentar poznate srpske političarke Vesne Pešić o najboljem sportisti svijeta.

Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP

Srpska političarka Vesna Pešić kritikovala je najboljeg tenisera svijeta i najboljeg srpskog sportistu svih vremena na Tviteru. Nakon što je Nole osvojio US Open i došao do 24. grend slema u karijeri, Vesna Pešić je napisala sljedeće:

"Dosta mi je više Đokovića. Kad ja kažem. Ima 24 slema, posljednji izvukao na žrijeb, jedini protivnik mu bio Laslo Đere. Baš me briga da nas/me on više davi sa 25, kad imamo novi tenis koji igra Alkaraz. Plus je primitivna konzerva, džiberaj uz muziku", navela je političarka i izazvala burne reakcije.

Nije poznato da li je samo bila sarkastična ili je s ciljem kritikovala Novaka Đokovića koji je u prethodnih 48 sati sigurno najvažnija sportska ličnost svijeta. Ne samo da je u finalu US Opena dominantno došao do pehara, nego je oborio i nove rekorde koje će rijetko ko u budućnosti moći da "skine", pa ni pomenuti Alkaraz.

Dok se priča o tome da počinje nova era u tenisu, vrijedi napomenuti da je Novak Đoković u ovoj kalendarskoj godini igrao četiri finala grend slemova - i tri dobio. Samo je Alkaraz bio bolji na Vimbldonu, dok je Đoković pobjeđivao Cicipasa u Australiji, potom Ruda na Rolan Garosu, pa za kraj Medvedeva na US Openu, pa najavljuje da se nada da bi isti scenario mogli da vidimo i tokom 2024. godine.

Kraj ere najavljuju i sa američkog ESPN-a, gde su ocijenili da Novak Đoković ima šansu da osvoji samo jedan grend slem, i to tek Vimbldon, dok vjeruju da će sljedeća sezona biti vrlo zanimljiva u tenisu i da će se smjenjivati osvajači pehara na najvećim turnirima koje tenis ima. Taj film teško da će gledati...

"Olimpijade dolaze u ciklusu, nadam se da ću ostvariti taj cilj i osvojiti zlato do kraja karijere. Dolazi na svake četiri godine i razmišljam u tom smislu, ako sad ne završavam karijeru. Ako ne završim u Parizu, onda idemo do Los Anđelesa. Vidjećemo, ne znam. Zavisi od mnogih faktora, najviše od osjećaja u srcu i duši. Ako imam želju i poriv i motivaciju svaki dan da se probudim i da kažem okej, pored svega što se dešava, pored toga što sam otac dvoje djece i činjenice da njih ostavljam na više od mjesec dana ponekad. Ako ima smisla i za mene i najuži krug ljudi, čija podrška mi je neophodna. Onda ću nastaviti da igram. Koliko? Ne znam. Znam sigurno da ću ovu sezonu završiti", naglasio je Nole.