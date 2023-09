Novak je prvi zbog lekcije Rodžera Federera! Đoković sve priznao: To sam uzeo od njega!

Novak Đoković uvijek svima priznaje veličinu, a sada je otkrio šta ga je najviše inspirisalo kod Rodžera Federera.

Izvor: Profimedia

Rodžera Federera više nema na ATP turu, ali svakako da njegov uticaj i dalje traje. Na mnoge je tenisere ozbiljno uticao iskusni Švajcarac, pa i na najboljeg na svijetu. Sada je Novak Đoković otkrio šta je to što je naučio od velikog rivala.

Federer je trajao do četrdesete godine, a Novak je istakao da je upravo od njega naučio kako da se najbolje organizuje i sezonu postavi tako da u najbitnijim momentima ostvaruje najbolje rezultate.

"To je najvažnija stvar koju sam naučio od Rodžera Federera. Kako da najbolje organizujem moj raspored oko grend slemova. On je jedan od prvih koji je organizaciju i pripremu odveo na viši novou. To me je inspirisalo i hvatao sam bilješke sa mojim timom. Tu inspiraciju koju sam dobio kada je njegov raspored u pitanju sam iskoristio i gledao kako on radi te stvari", priznao je Novak Đoković.

I ove sezone se to najbolje vidi. Iako ima 36 godina osvojio je tri od četiri grend slema, a na četvrtom je izgubio u finalu. Iako ima velike pauze od po mjesec ili dva kada ne igra tenis, on je ipak prvi na svijetu.

