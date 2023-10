Haos u Formuli 1 - Maksa moraju da čuvaju tjelohranitelji!

Veliki problemi za organizatore Velike nagrade Meksika koja se vozi u nedjelju.

Izvor: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stari-novi šampion Formule 1 Maks Ferstapen doživio je neprijatnost nakon pobjede na trci za Veliku nagradu SAD u Ostinu pošto su ga navijači izviždali. Kada se popeo na podijum i podigao pehar namijenjen pobjedniku trke, čim je krenulo intoniranje himne Holandije čuli su se zvižduci. Ispostavilo se da je bio na meti navijača svog kolege Serhija Pereza.

"Čeko, Čeko", skandirali su nezadovoljni navijači Meksikanca, iako je njihov ljubimac na kraju kroz cilj prošao kao peti (i pomjeren je za jedno mjesto unaprijed poslije diskvalifikacije Luisa Hamiltona), pošto smatraju da nema ravnopravan tretman u Red Bulu kao šampion Maks Ferstapen. Zbog toga se mnogi pribojavaju šta će se desiti tokom predstojećeg vikenda kada se "cirkus" Formule 1 preseli upravo u Perezovu domovinu Meksiko.

Helmut Marko, savjetnik i čovjek iz sjenke Red Bula, potvrdio je da će iz tog razloga Maks Ferstapen uz sebe na trci u Meksiku uvijek imati telohranitelje, pošto strahuju da bi navijači mogli i da pokušaju da ga napadnu. "Maks to ne želi i volio bi da bude opušten, ali imamo obavezu prema njemu i moramo da reagujemo", poručio je Marko.

Serhio Perez i Maks Ferstapen su tri sezone već kolege u Red Bulu i za to vrijeme je Holanđanin tri puta bio šampion Formule 1, međutim dok je u prve dvije "odrađivao prljav posao" i pomagao mu, ove sezone to nije bilo neophodno. Ferstapen je ubjedljivo došao do šampionske titule, a iako je na početku sezone Perez bio u vrhu, uslijedio je potpuni pad od Monaka.

Od tada, bio je tek četiri puta na podijumu i trpi mnogo kritika jer "ne izvlači" najviše iz Red Bula. Upravo zbog toga se pretpostavlja da će od sljedeće godine Ferstapen imati nekog drugog kolegu...

