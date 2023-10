Zemljotres u tenisu! Teniserke digle pobunu, udružuju se sa Novakom

Novak Đoković na svojoj strani sada ima i najbolje teniserke svijeta.

Izvor: Instagram/sabalenka_aryna

Srpski teniser Novak Đoković godinama "vodi rat" sa ATP organizacijom, prije svega zbog loših uslova koje imaju slabije rangirani teniseri, međutim čini se da će sada da "otvori front" i sa VTA! Neke od najboljih teniserki svijeta, uključujući i trenutno prvu na VTA listi Arinu Sabalenku, spremaju "pobunu" protiv organizacije koja je zadužena za ženski tenis. U to je direktno uključen i Novak, odnosno njegova Asocijacija profesionalnih tenisera (PTPA).

Više od 20 teniserki iz samog vrha VTA liste, potpisalo je ranije ovog mjeseca pismo u kome je lista zahtjeva na tri strane, prenosi britanski "Telegraf". Za sada je poznato da su svoj potpis na taj dokument stavile najmanje četiri osvajačice grend slem turnira - između ostalih i Marketa Vondrusova i Elena Ribakina, kao i brojne druge teniserke bliske sa PTPA.

Za sada nije poznato šta su sve teniserke tražile, ali se spominje da žele isto što je i ATP nedavno usvojio (garantovan novac za 250 najboljih tenisera), dok je navodno i čitav segment posvećen i tome da očekuju da VTA više uvaži mišljenja koja stižu od PTPA. Poznato je da je Sindikat tenisera koji vode Novak Đoković i Vasek Pospišil već dugo "trn u oko" moćnicima iz ATP, a vidjećemo šta će sada da poruče iz VTA.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Teniserke su nezadovoljne nakon nedavnog sastanka sa Stivom Sajmonom, prvim čovjekom VTA, posebno nakon sramotne organizacije Završnog turnira sezone u Kankunu. Gotovo sve učesnice ovog turnira su izrazile nezadovoljstvo zbog veoma loših terena na kojima rizikuju povrede, a možda je najoštrija bila Arina Sabalenka.

"Moram da izrazim svoje razočaranje u VTA, kao i u dosadašnje iskustvo na VTA Finalu. Kao igračica, osjećam se nepoštovano od strane VTA, a vjerujem da se većina nas tako oseća. Organizacija ovog finala ne ispunjava očekivanja. Osjećam se nesigurno na ovom terenu, lopta se ponaša nepredvidivo, a do subote nismo imali priliku za trening na ovom terenu. U takvim okolnostima, kada su ulozi ovako visoki, smatram to neprihvatljivim", napisala je Bjeloruskinja na Instagramu.

Arena u kojoj igraju je sređena tek dva dana pred početak turnira, teniserke nisu mogle da treniraju na tom terenu, a kada su zaigrale primijetile su da loptica očajno odskače. Zbog toga su digle glas i žele da VTA što prije riješi ovaj problem. pa su zato zapravo napravile pobunu u tenisu.

Prema nekim informacijama, teniserke traže garantovanu platu od 500.000 dolara za teniserke iz najboljih 100, odnosno 200.000 za one od 101. do 175. mjesta i 100.000 za one od 176. do 250. Smatraju da će na taj način tenis biti pošteniji.