Nemanja Majdov želi da usrećuje srpski narod i da donese što više medalja u Srpsku

Džudista iz Istočnog Sarajeva Nemanja Majdov, koji je 10 godina u vrhu ovog sporta, rekao je ga džudo ispunjava i čini srećnim, da mu je cilj da što duže ostane u tome i uspjesima usrećuje srpski narod, a u Republiku Srpsku donese što više medalja.

Izvor: SRNA/Vesna Avramović

Majdov, koji nastupa pod zastavom Srbije, u intervjuu Srni izjavio je da mu je nedavno osvojena zlatna medalja na Grend slemu u Abu Dabiju itekako bila potrebna u ovom trenutku, iz mnogo razloga, a jedan od njih je i opercija koljena koju je imao ove godine.

"Tri mjeseca poslije operacije vratio sam se u svom stilu, najsjajnijem, osvojio sam zlato na Grend slemu. To je moja deveta medalja sa Grend slemova, druga zlatna, a pokušavam da, koliko god rezultata osvojio, iznova osvojam što više i usrećujem srpski narod širom svijeta", rekao je Majdov.

On je dodao da je ovom pobjedom osvojio i 1.000 bodova za Olimpijske igre u Parizu sljedeće godine, što je veoma bitno, jer se bodovi u ovom sportu brane do maja naredne godine.

"U džudou dvije godine se skupljaju bodovi i nema onoga osvojio si medalju, pa si uzeo normu. Tako da iz svih ovih razloga ova medalja je došla u pravo vrijeme. Borio sam se na Svetu Petku i obično uvijek kada se borim na neki veliki svetac i osvojim najsjajnije odličje", rekao je Majdov.

Majdov ističe da porodica i vjera idu zajedno. "Jer kakav neko može da bude vjernik, ako nema zdravu porodicu, odnosno, kakva je zdrava porodica ako nema vjeru", dodao je Majdov.

On je rekao da je rođenje sina Lazara za njega jedna od najvećih motivacija i nešto najljepše što mu se dogodilo u životu, te da svaki dan kada se probudi vidi svjetsku medalju pored sebe i to mu daje novo "gorivo" da želi sve uspjehe da ponovi pred očima djeteta.

"Ne želim da mu pričam ko mu je tata bio, već da on to vidi sam, da nađe motivaciju u meni i da akobogda bude bolji od mene. Neću ga opterećivati time, on će da bira svoj put", dodao je Majdov.

Majdov je napomenuo da je džudo težak sport i da oni koji se bave time imaju dosta odricanja i žrtvovanja, mada to, kako kaže, možda se strane ne djeluje tako.

On je dodao da se obično vide samo ljepše strane ovog sporta, ali da je veoma težak život profesionalnog džudiste.

Majdov je naveo da trenira po šest časova dnevno, da je imao nekoliko povreda, sedam operacija, te da sve to nije samo stres njemu, nego i njegovim roditeljima, jer je cijela porodica u tome.

"Nije lagano, ali je časno. Da biram moj život ispočetka, ponovo bih izabrao ovaj. Bog mi je predodredio da se bavim ovim. Moj cilj je da treniram džudo, da proslavim moju zemlju kroz to i da što više tog znanja prenesem djeci, budućim nasljednicima", rekao je Majdov.

On je ocijenio da država treba više da ulaže u sport i tako omogući djeci da odrastaju na zdrav način, jer sport ujedinjuje ljude.

Majdov je naveo da se od sporta teško može živjeti, te da je za to potrebno biti među top pet ili deset najboljih.

"Biti top 10 je veoma teško, a za to je potrebna konstantna podrška. Za moje uspjehe borio sam se zajedno sa mojim roditeljima, uz pomoć kredita, kasnije sam dobio i podršku institucija, ali volio bih da ta podrška bude veća. Ne meni, već budućim generacijama koje dolaze", rekao je Majdov.

Majdov je naglasio da je osvajanje titule svjetskog prvaka u džudou 2017. godine rezultat cijele njegove porodice, jer su se svi posvetili tome.

"Došli smo do svjetskog trona, to jeste nešto najviše u ovom sportu i to sam postigao sa 21 godinom, ali nije bilo vrijeme da završavam karijeru", rekao je Majdov i dodao da mu je ta titula promijenila karijeru.

On je napomenuo da je i prije toga bio dva puta prvak Evrope, juniorski.

"Moj najveći rezultat, po mom mišljenju, je to što sam 10 godina stalno u vrhu, od kadeta do seniora. Osvojio sam sedam evropskih, devet Grend slem, dvije svjetske medalje i to je ono što mene čini najsrećnijim i najponosnijim, što sam konstantno u vrhu. To je ono što se najviše cijeni u našem sportu ako to gledamo kod profesionalaca", istakao je Majdov.

On je dodao da je osvojio i Masters medalju, prvu u istoriji Srbije, 2019. godine u Kini.

"U ovom sportu između grend slemova, prvenstva svijeta, Olimpijskih igara nema puno razlike. To su sve isti ljudi i sa istim ljudima se borimo. Nas top 20 na svijetu se međusobno pobjeđujemo. Ovo je jedan od najtežih sportova, ali i najveće poštovanje između sportista se pronalazi upravo u borilačkim sportovima", rekao je Majdov.

On je napomenuo da je prije dvije godine pokrenut džudo kamp "Majdov akademija" s ciljem okupljanja najboljih džudista svijeta koji će uz njega, njegovog brata Stefana i oca LJubišu učiti djecu džudou, a ove godine to su bili velikani ovog sporta iz Japana Naohisa Takato, a iz Azerbejdžana Rustam Orujov.

"To je nešto što ovdje nisam imao kao mali. To je jedan od najljepših projekata koje sam radio u životu", naveo je Majdov, napominjući da su ove godine na Akademiji učestvovale 23 zemlje, više od 750 džudista, 180 trenera uz prisustvo više od 300 roditelja.

Majdov je podsjetio da je ove godine pokrovitelj manifestacije bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je djeci do 15 godina iz Srpske omogućio besplatno učešće.

"To je velika stvar. Hvala mu na tome, to cijenim, a vjerujem i djeca, jer su imala priliku da upoznaju svoje uzore, mnogo toga nauče i svi već pitaju kada će biti sljedeća akademija", rekao je Majdov.

