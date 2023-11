Smislili novi način da dokažu da Novak nije najbolji svih vremena

Novak Đoković je prema "naučnim" mjerilima tek treći teniser svih vremena. Izgleda da se titule "naučno" ne računaju...

Novak Đoković je ovih dana pokazao da ni sa 36 godina njegova karijera nije ni blizu kraja i da je i dalje najbolji na svijetu. Redom je preslišao rivale na mastersu u Parizu, osvojio svoju rekordnu 40. titulu i osigurao da još neko vrijeme ostane na prvom mjestu ATP liste. Oborio je rekord braće Brajen po broju osvojenih mastersa, došao na pobjedu od 400+ nedjelja na vrhu svjetskog tenisa i još jedne godine na kraju koje će vladati ATP listom.

Ipak, to nije dovoljno da mu svi priznaju da je najveći ikada! Ni to što ima najviše osvojenih grend slemova, ni što ima ubjedljivo najviše nedjelja na vrhu ATP liste, najviše završnih mastersa i mastersa u svojoj vitrini... Nije još rekorder po broju osvojenih turnira, ali polako i tu stiže one na vrhu.

Ipak sada je teniski ekspert Kris Bauers smislio "naučni" metod kako da izmjeri ko je najveći ikada i tu je Srbin tek na trećem mjestu. Prvi je Rodžer Federer, druga Serena Vilijams, a onda je tek za mrvicu ispred Rafaela Nadala Novak Đoković. Mjerenje je takvo da Federer ima 93 odsto prava da bude GOAT, Serena 92, a Novak 88.

Bauers je smislio metod po kome titule osvojene u karijeri važe svega 40 odsto, zatim slijedi veliki broj faktora koji je on nazvao "ekonomska moć" i ona donosi još 25 odsto bodova. Zatim stiže uticaj na tenis i sport generalno 15 procenata, a ostatak se mjeri prema jačini konkurencije koja je prisutna, po dubl igrama, timskoj igri sa reprezentacijom i partnerima...

Ipak, Novak nastavlja da postavlja rekorde i osvaja titule, iako više odavno nije "nova" nego "30+" generacija. I sa svakim danom sve je manje izgovora da ga ne prihvate za najvećeg ikada. Ipak, sa svakim danom nalaze se novi načini da to urade...