Herojska partija Izviđača, ali na kraju ipak slavlje Šamberija

Izabranici Tonija Čoline bili na korak od senzacije u Francuskoj

Izvor: Promo/RK Izviđač

Rukometaši Izviđača doživjeli su četvrti poraz u Evropskoj ligi, a ovog puta od njih je bila bolja ekipa Šamberija.

Bila je ovo najbolja partija izabranika Tonija Čoline u Evropi ove sezone. Tim iz Ljubuškog bio je blizu da priredi senzaciju, ali su se na kraju morali zadovoljiti porazom (34:30).

Izviđač je bolje otvorio igru, ali domaći tim pravi seriju 4:0 i bježi na tri gola predosti (7:4). Uzvrtili su skauti sa dva gola, ali osam minuta prije kraja prvog dijela Francuzi stižu do vođstva 13:8. Ipak, tim iz Ljubuškog uspjeva da do pauze smanji prednost na tri gola razlike (13:16).

I otvaranje drugog dijela pripalo je šampionu BiH koji sa 6:2 u nastavku stiže do vođstvo 18:19. Uzvratio je domaći tim još jednom te stigao do +3 pri rezultatu 24:21. Sedam minuta prije kraja „skauti“ stižu na zaostatak od jednog gola (27:28).

Pri rezultatu 30:28 za francuski tim, Izviđač ne koristi dvije kontre te omogućava domaćoj ekipi da ode na +4. Do kraja meča obje ekipe postižu po dva gola za konačnih 34:30.

Najefikasniji u redovima Izviđača bio je Edvin Dželilović sa osam golova dok je Ivano Pavlović postigao šest. Aldin Alihodžić skupio je sedam odbrana.