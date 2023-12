Ispovijest Jelene Dokić: Igrala sam polufinale Vimbldona, a nije mi dao da se vratim u hotel, našle me čistačice

Jelena Dokić ispričala kako je otac zlostavljao na Vimbldonu.

Izvor: Instagram/dokic_jelena/MN Press

Bivša reprezentativka Srbije, Jelena Dokić, pričala je u jednom podkastu o paklu koji joj je priredio otac Damir Dokić tokom njene uspješne karijere. Teniserka čija se porodica 1991. godine odselila iz Osijeka u Australiju iznijela je svoju šokantnu ispovijest u jednom podkastu. "Kad sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, moj otac me je tukao, a stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata".

Dokićeva je bila četvrtfinalistkinja na svim grend slemovima osim na US Openu, a najveći uspjeh napravila je 2000. godine, kada je igrala u polufinalu Vimbldona i izgubila u meču protiv Amerikanke Lindzi Devenport, 4:6, 2:6. Iako je tada napravila čudo samim plasmanom u završnicu, u kojoj su bile i sestre Vilijams i iako je "pokazala zube" tada drugoj nositeljki iz Amerike, njen otac je bio toliko ljut da joj je zabranio da se vrati u smještaj.

"Bila sam polufinalista Vimbldona, sjedim u sektoru za igrače, uplakana i slušam oca koji govori da sam sramota i da sam obrukala i porodicu i njega jer sam izgubila u polufinalu Vimbldona. Nije mi bilo dozvoljeno da odem u hotel i rečeno mi je da uradim šta hoću, da se snađem, da spavam na ulici i da ne mogu da se vratim", rekla je Jelena Dokić.

Poslije toga nije imala kud, osim da ostane tu gdje je bila. "Ostala sam na Vimbldonu, čekala sam da svi odu i otišla sam u ćošak sektora za igrače, da bih imala gdje da ostanem i da bih tamo spavala. Našli su me usred noći, jer su čistalice čistile noću to mjesto", dodala je teniserka koja je od 2001. do 2005. igrala pod zastavama SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore.

Jelena je završila karijeru 2014. godine. kada je postala trener, a potom i uspješno TV lice. Napisala je i autobigrafiju "Nesalomiva" u kojoj je iznijela svoju ispovijest o životu, karijeri i o godinama fizičkog i mentalnog zlostavljanja. Tokom ove godine, ona je javno iznijela uvredljive komentare koje dobija na račun svog izgleda i kilaže, a sve nakon što je radila i na Australijan openu, gdje je razgovarala i sa Novakom Đokovićem.