Potpisan najveći ugovor u istoriji sporta: Nikad niste čuli za njega, a dobio je 700.000.000 dolara za izdaju!

Upravo je potpisan najveći ugovor u istoriji sporta! Ono što je čovjek za koga ne znate dobio Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo i Novak Đoković mogu samo da sanjaju.

Izvor: Shutterstock/Conor P. Fitzgerald

Upravo je ozvaničen najveći ugovor u istoriji sporta! Potpisao ga je sportista za koga kod nas malo ko zna - Japanac Šohei Ohtani, bejzbol igrač koji je pritom "izdao" svoju ekipu. Po mnogima najbolji bejzbol igrač današnjice potpisao je desetogodišnji ugovor sa Los Anđeles Dodžersima, najvećim rivalom svog dosadašnjeg MLB tima Los Anđeles Ejndželsa!

Ohtani igra na poziciji bacača i kao odabrani udarač, što su praktično dva najvažnija mjesta u timu, a u Dodžersima će u narednih deset godina zaraditi 700.000.000 dolara. Osim što su Ejndželsi probali da ga zadrže imao je ponude Toronto Blu Džejsa, San Francisko Džajantsa pa čak i Čikago Kabsa, ali izabrao je Dodžerse što je malo koga iznenadilo.

Ovaj tim je poznat ne samo po ogromnim ugovorima kojima već godinama "krade" igrače rivalima, već i po tome što su bili pioniri kada su stranci u pitanju. Prvi igrač u MLB iz Japana u MLB-u bio je Hideo Nomo u sastavu Dodžersa, prvi Korejanac Čan Ho Park i prvi bejzbol igrač iz Tajvana u ligi Čin Feng Čen su bili u Dodžersima. Takođe je prvi crni igrač u MLB-u Džeki Robinson igrao za Dodžerse, doduše tada su igrali u Brukllinu.

Ohtaniju su Ejndželsi prošle godine nudili desetogodišnji ugovor vrijedan 605.000.000 dolara što je on glatko odbio. Već je to trebalo da bude najveći ugovor u istoriji sporta, ali jasno je da je znao da može na nekom mjestu da izvuče više. I uspio je i to da ne mora ni da se seli!

Ohtani ima 29 godina, a karijeru je počeo u rodnom Japanu u Hokaidu. Tu je igrao četiri godine i u MLB je došao 2018. godine kada je bio najbolji ruki. U prethodne dvije sezone bio je Ol Star, a 2021. je uzeo trofej MVP-a Američke lige. U reprezentativnoj karijeri najveći uspjeh mu je zlato na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. Japan tada nije dobro počeo takmičenje, ali je na kraju u finalu pobedio Sjedinjene Američke Države 3:2 i uzeo je zlato.