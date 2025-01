Novak digao glas protiv novog pravila u tenisu!

Novak Đoković odgovarao je na pitanja medija poslije pobjede protiv Farije.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Novak Đoković prošao je prve dvije prepreke na Australijan openu. Savladao je Nišeša Basavaredija i Žaimea Fariju na "Rod Lejver Areni". Dvojica mladih tenisera, kojima je Srbin idol, završila su takmičenje i čekaće neku novu priliku. Poslije duela sa Portugalcem srpski igrač došao je na konferenciju za medije.

Prvo je analizirao sama dešavanja sa meča.

"Zadovoljan sam zbog pobjede. Prvi i četvrti set bili su najbolji. Imao sam kontrolu ritma, brejk prednosti u drugom setu i onda mi je nivo igre opao. Bio je bolji u taj-brejku, teško je bilo igrati protiv njega jer je imao praktično dva prva servisa, uz dosta vinera. Onda se 'upalio' kad je dobio drugi set. Ostao sam fokusiran i poslije brejka u trećem setu sam podigao nivo i odigrao dobar četvrti set. Veliki test protiv još jednog mladog igrača. Čestitam mu, sjajan je, ima mnogo potencijala kao i Basavaredi", rekao je Đoković koji će u trećem kolu igrati protiv Tomasa Mahača.

Prokomentarisao je opet i to što je sa 430 mečeva na grend slemovima prestigao Rodžera Federera.

"Ovaj sport mi je mnogo toga dao. Pokušavam da ne uzimam to zdravo za gotovo. Grend slem mečevi i pobjede su najbitnije stvari u našem sportu. Zaista sam oduševljen zbog toga."

Upitan je i da napravi poređenje između novih mladih tenisera koji dolaze.

"Teško je reći, recimo Bsavaredi nije toliko snažan i visok kao Farija i to pravi razliku u brzini servisa. Žaim je servirao jako na oba servisa i to je razlika između njih, ali kada je igra sa osnovne linije, onda Nišešu malo više čestitam. Brz je, hvata lopticu u penjanju, dok je Farija to koristio kada sam mu dozvoljavao da se namjesti. U jednom momentu je sve pogađao. U posljednjih 7-8 godina igrao sam protiv nekih sa kojima nikada prije nisam igrao i to na Centralnom terenu gdje oni nemaju šta da izgube i teško je igrati protiv takvih igrača. Mentalno je potrebno zadržati taj nivo, ne znate da li će da padnu pod pritiskom ili će da bude suprotno. Obojica su se hranila tom energijom i igrali su nenormalan tenis. Možda je bolje bilo da sam protiv Farije igrao set manje, ali sam srećan zbog pobjede i radujem se meču koji slijedi."

"Ne sviđa mi se to"

Tik pored terena je ponovo sjedio Marej.

"Podržavam to, sjajan novitet u Melburnu. Ljude koje tu biram, biramo svi mi, interno pričamo o tome ko najviše može da doprinese time što je na terenu. Srećan sam sa četvoro ljudi koji su tu, vjerovatno će u budućnosti da uvedu mikrofone, sada mi je drago što ih nema. Siguran sam da bi navijačima bilo zanimljvo da čuju o čemu pričamo. Bilo bi baš dosta materijala koji bi postali viralni. Jedino što mi se ne sviđa kod svega toga jeste što je tu neko iz tima vašeg protivnika koji možda to gleda, čuje, pa javi nekome i on 10 sekundi kasnije zna tu informaciju, to mi se ne dopada. Trebalo bi da postoji neka privatnost kada su taktika i koučing u pitanju. Ne bi trebalo da bude dostupno javnosti jer vam pravi problem uživo, dok meč traje."

Jedno od pitanja bilo je o Žoau Fonseki koji je eliminisao Andreja Rubljova.

"Upoznao sam ga pet minuta prije nego što sam došao u salu za konferenciju. Čestitao sam mu, ne samo zbog pobjede, nego zbog svega što radi posljednjih godinu dana. Pratim njegov napredak, volim kako igra bitne poene. Hrabar je, udara čisto. Brazil je ogromna zemlja i za tenis je bitno da imamo jako dobrog igrača odatle. Mislim da nisu imali takvog igrača još od Guge Kuertena što je uzbudljivo vrijeme i za Brazil i za sam tenis. Impresivno je da pruža tako dobre partije na velikoj sceni. Vidim malo svoje igre u njegovoj, posebno kada sam bio u tim godinama i kada bez previše razmišljanja juriš vinere. Ima sve što je potrebno i to je i pokazao, budućnost je svjetla za njega."

Pričao je na kraju dodatno o načinu na koji se priprema za meč sa Endijem.

"Radimo to zajedno. Marej dosta vremena gleda snimke, moj meč sutradan ujutru gleda ispočetka. Baš je posvećen i dopada mi se to. Mečeve možete da gledate na više načina, kada gledate ponovljen snimak možete da primijetite još neke stvari. Ja ne gledam baš cijeli meč, ali odgledam određene momente za koje smatram da nisu bili dobri, ali i kada odigram dobro da vidim to što je dobro. Onda prenosimo to na trening. Komuniciramo o taktici, pripremi, analizi. Volim statistiku, video snimke i vizuelnu pripremu, on je to radio tokom karijere. Na taj način pričamo isti jezik, razumijemo se veoma dobro. Morali smo dodatno da radimo za prva dva meča, jer nema mnogo njihovih snimaka, pa smo morali da pričamo i sa drugim igračima koji su igrali protiv njih. Kako turnir odmiče tako bolje znate imena protivnika, lakše je pronaći materijal i spremiti se za meč."

