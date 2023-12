Sjedim na terasi i hoću da se ubijem! Šok priznanje Kirjosa: Čeka ga Nadal, a on kod psihijatra!

Poznati teniser otkrio mračne detalje iz svoje prošlosti.

Izvor: Profimedia

Jedan od najkontroverznijih tenisera današnjice Nik Kirjos, svojevremeno kritičar, a kasnije prijatelj Novaka Đokovića, riješio je da otvori dušu i ispriča sve što ga godinama muči. Teniser iz Australije u posljednje vrijeme nije često na terenu, ali u ovom trenutku najbitnije je da znamo da je dobro - pošto je u njegovoj karijeri bilo trenutaka kada je pomišljao i na samoubistvo.

Zbog svega što mu se dešavalo svojevremeno je završio na ispitivanju u psihijatrijskoj ustanovi, gdje su pokušali da ga zadrže. Tada je shvatio da mora iz korjena da promijeni svoj život - više nije bilo prostora za alkohol, svakodnevna opijanja i zabavu. Ipak, nije bilo lako vratiti se na pravi put!

"Razmišljam o tim trenucima i nužno se ne osjećam tužno, a ni srećno. Taj dio mog života je gotov. To je baš bio haos. Kada se prisjetim tog dijela života, nisam razmišljao trezveno. Pio sam svako veče, u to vijreme mislio sam da je sve zabava, a nije bila zabava, samo sam sebi nanosio bol. Prijatelji su mi govorili da to nije zdravo, a ja sam ih ignorisao. Onda sam morao da odem u psihijatrijsku ustanovu u Londonu, a igrao sam protiv Nadala sutradan! I to su stvari koje... Svi su pretpostavljali da je sve u redu sa mnom. Odgovarao sam na pitanja, a oni su mi rekli da bi trebalo da ostanem u psihijatrijskog ustanovi još dvije nedjelje, pa da me ponovo pregledaju", rekao je Kirjos.

Australijski teniser nastavio je da priča svoju ispovijest, a detalji koje je otkrio bili su još mračniji.

"Pogledao sam se i bio sam u fazonu 'Ne mogu ja ovo'. Moram nekako da promijenim ove navike, tako da... Imao sam tragove samopovređivanja. Morao sam da nosim dugi rukav na Centralnom terenu Vimbldona. Niko nije znao ni za jedan od ovih problema. Bilo je teško. Kada se osvrnem na to, ne znam kako... Ne znam kako sam se izvukao, da budem iskren. Bio sam u tolikom haosu. Najgore od svega je što su mediji, a imao sam pristojne rezultate u to vrijeme, bili u fazonu 'Da li je ovo novi Nik Kirjos?'. A ja... To je bio najmračniji period mog života. Bio je turnir u Meksiku, u Akapulku, gdje sam razmišljao o samoubistvu. Znate, bio sam na terasi svog hotela i iskreno sam razmišljao o tome, a moj tim mi je govorio 'E, moramo da igramo za 10 minuta.' Na kraju sam izašao na teren, odigrao sjajno i osvojio turnir! I svima na svijetu palo je na pamet 'Vau'. Da li je to ta osoba koju smo svi čekali? Dok sam ja u stvari, bio na ivici svega", dodao je Kirjos.

Nik je tokom karijere osvojio Australijan open u dublu sa zemljakom Tanasisom Kokinakisom, a u singlu je igrao finale Vimbldona i izgubio je od Novaka Đokovića. Za sada ima osvojenih sedam titula, a pomenutu u Meksiku osvojio je 2019. godine tako što je u finalu savladao Sašu Zvereva.

Najbolji plasma na ATP listi mu je 13. pozicija iz 2016. godine, a u karijeri je pobjeđivao sve najbolje tenisere svoje ere - ima pozitivan skor protiv Novaka Đokovića (2:1), dok je bilježio trijumfe i protiv Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Endija Mareja. Takođe, pozitivan je i u okršajima sa Danilom Medvedevom, Andrejem Rubljovom, Stefanosom Cicipasom, Sašom Zverevom,...

Kako da potražite pomoć?

Plavom telefonu možeš da se obratiš kada imaš neki problem i potrebu da pričaš o tome kako se osjećaš i šta te muči. Osobe koje će ti se javiti će te saslušati i zajedno sa tobom pokušati da riješe problem.

Broj Plavog telefona je 080 05 03 05. Poziv je besplatan iz svih mreža Bosne i Hercegovine, a Plavi telefon ti garantuje anonimnost i povjerljivost svih razgovora.