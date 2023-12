U Zagrebu iskolačili oči zbog srpskog napadača! Daje golove, a sad došao po medalju u drugom sportu

Dejan Joveljić se takmiči na Evropskom prvenstvu u šahu u Zagrebu.

Srpski fudbaler Dejan Joveljić često je pričao o tome kako je šah postao njegova druga najveća ljubav, a u to su mogli da se uvjere i U Hrvatskoj. Joveljić je stigao u Zagreb gdje se od četvrta održava Evropsko prvenstvo u ubrzanom i brzopoteznom šahu i privukao je veliku pažnju javnosti, pošto je bio vjerovatno i najinteresantnije ime medijima. Štaviše, pomogao je i u promociji turnira jer je najavljeno da dolazi "najbolji šahista među aktivnim fudbalerima".

"To je neslužben podataki, ali na svoj način i tačan jer po rejtingu - ja to jesam. Godi mi to jer obožavam šah i kada god sam u prilici ja igram. Imam dosta prijatelja velemajstora, fide majstora i međunarodnih majstora i kada god mogu ja ih 'zamaram' za neku partiju ili neke varijante. Ja tako koristim svoje slobodno vrijeme. Neko voli da šeta, neko da peca, niz je mogućih zanimacija a meni najdraža je igranje šaha. Premda, nakon neke lošije partije budem nervozan, jer to je moj ventil", ispričao je Joveljić za hrvatski "Večernji list".

Prema njegovim riječima, šahom se "zarazio" odmalena, ali je strast za ovim sportom ponovo otkrio tokom pandemije korona virusa dok je živio u Briselu, kao igrač Anderlehta. Kako nije mogao da izađe iz stana, svakodnevno je igrao šah, a čak je potom imao i časove kod evropskog prvaka i selektora Srbije Miodraga Paunovića.

"Rejting mi je 2.217 bodova u standardnom šahu koji je i najbitniji. U onlajn šahu variram između 2.300 i 2.400 bodova. Nisam loš, ali otkako sam prešao u Los Anđeles, zbog vremenske razlike, s trenerom više ne radim kao prije. Istina je, ja svaki dan igram šah, međutim to nije približno korisno kao kada se, s trenerom, radi nešto ciljano", kazao je Joveljić i istakao da bi ipak prije izabrao fudbal prije šaha.

Podsjetimo, prethodna sezona za Joveljića u Galaksiju nije bila sjajna kao prethodna pošto je postigao tek šest golova na 37 nastupa. Ugovor mu traje do kraja decembra 2025.