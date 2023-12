Bivši broj jedan strahuje: "Sumnjam da Nadal to može, ali imamo vremena"

Rafaela Nadala tijelo više ne sluša, vidjećemo u kakovm će se stanju pojaviti na prvom grend slemu sezone.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Rafael Nadal je najavio da će se vratiti na teren naredne sezone, ali ne izgleda kao da je iskusni Španac u dobrom stanju. Trenutno je 670. na ATP listi sa tek 45 bodova, a njegov trener Karlos Moja se sada oglasio i otkrio u kakvom je stanju tijelo osvajača 22 grend slema.

Moja, takođe nekadašnji broj jedan na ATP listi, otkrio je da Nadal trenira normalno, ali da je jednostavno nemoguće da se vidi u kakvom je tačno stanju dok ne izađe na teren.

"Rafa ide polako, od treninga do treninga i to mu ide dobro. Ali je cilj da se takmiči. Nemoguće je imati iste uslove na treningu i na meču. Igrati na tri dobijena seta, pa se vratiti na teren dva dana kasnije... Ja sada sumnjam da on to može, pogotovo za grend slemove. Ali imamo vremena. Da je Australijan open sutra, zaista bih se plašio", rekao je Moja u poslednjem intervjuu.

Nadal koji ima 37 godina se povredio u januaru na Australijan openu, a sada želi da se vrati na teren u Brizbejnu kako bi makar osjetio teren prije prvog grend slema sezone. Imao je operaciju u junu i sada je morao da prizna da bi 2024. mogla da mu bude posljednja sezona u karijeri.

"Imamo još mjesec dana, igraće turnir u Brizbejnu, imaće zahtjevne treninge... Mislim da će ga sve ovo staviti u poziciju da izdrži grend slem, ali se bojim. Ne mislim da mu treba mnogo vremena da uđe u ritam jer je on previše dobar. Ali sada je situacija drugačija", naglasio je Moja.