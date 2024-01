"Zašto Riječanin igra za Srbiju, a ne za nas!?" Hrvati tek sad shvatili šta su izgubili, najbolji je na EP!

Marko Radulović je najbolji strijelac Evropskog prvenstva u vaterpolu koje se održava u Hrvatskoj.

Od 4. do 16. januara u Hrvatskoj se održava Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a naše komšije pitaju se zbog čega za Srbiju igra vaterpolista rođen u Rijeci. U pitanju je Marko Radulović koji je sa osam golova u dva kola prvi strijelac takmičenja, a to bi mogao samo dodatno da uveća večeras protiv Malte (19.00) na zatvaranju grupne faze u "drugoj diviziji".

"Riječanin nastupa za Srbiju i najbolji je strijelac Eura. Zašto ne igra za Hrvatsku?", glasi naslov na hrvatskom Indexu gdje se naše kolege prisjećaju kako su "izgubile" Radulovića. Vaterpolista Novog Beograda je rođen na Badnji dan 2001. godine, a prošao je skoro sve mlađe kategorije reprezentacije Hrvatske. Potom se opredijelio da igra za U20 reprezentaciju Srbije i kao MVP je vodio do titule prvaka svijeta, a onda se namjerio na medalje i sa seniorima.

"Igrao sam na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj za generaciju mlađu od 18 godina, iste te godine je bilo i Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Minsku i tada nisam dobio poziv, iako sam u Mađarskoj bio među najboljima. Nisu me zvali ni na pripreme ni na širi spisak reprezentacije Hrvatske... Nisam dobio poziv ni sljedeće godine za Svjetsko prvenstvo u Kuvajtu, ni za pripreme, tako da je za mene to bio dovoljan znak", naglasio je Radulović u jednom ranijem intervjuu i objasnio zašto je potom odabrao da igra za Srbiju:

"Reagovali su nakon toga, pitali me kako to odjednom, kako mogu tako... Odgovorio sam da ne mogu da čekam, da mi vrijeme leti i da ne mogu da gubim vrijeme i da ne igram. Imali su sve vrijeme ovog svijeta da me pozovu, nema šta da se ljute. Ovdje u Srbiji sam bio odmah prihvaćen, Uroš je mnogo radio sa mnom i ekipno i individualno."

S druge strane, selektor Joško Kreković je za "Index" ispričao da nije istina da je odabrao Srbiju jer u Hrvatskoj nisu računali na njega, nego je nešto drugo u pitanju:

"Smeta to što se u posljednje vrijeme po medijima potencira da je Radulović odabrao Srbiju jer niko nije računao na njega. To nije tačno. Istina je sasvim drugačija. Bio je član U-18 reprezentacije na SP-u u Mađarskoj, a iduće godine bio je U-20 SP. Potom je 2019. Radulović prešao iz Primorja u Vojvodinu. Savez i ja, kao selektor, uredno smo mu poslali poziv za pripreme reprezentacije, ali nismo dobili odgovor."

"Kontaktirali smo sa Vojvodinom, a oni su nam rekli da Radulović više nije njihov član, ali da će ga obavijestiti. Ipak, nije nam se javio pa smo se direktno javili njegovoj majci, koja nam je rekla da je Marko odlučio nastupati za Srbiju. Tako da je laž da ga dvije godine niko iz HKS-a nije zvao. Na kraju, u kancelarijama Saveza postoje i mejlovi koji dokazuju ovo što vam sada pričam."

U međuvremenu, hrvatski mediji su "drvljem i kamenjem" udarili po Raduloviću, pa je tako poznati vaterpolo stručnjak Neven Kovačević rekao da je bilo "više incidenata u Radulovićevoj režiji" i tako sve prebacio na Srbina. "

Bilo je više tih incidenata u njegovoj režiji, jednom je bio nepristojan prema sudiji Brali, drugi put je bacao stolice uoči utakmice sa Solarisom. Hinić najbolje zna šta se dogodilo. Zbog tog incidenta propustio je Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina 2017. na Malti, selektor je bio Damir Vincek. To je bila vaspitna mjera prema njemu, ali nije istina da ga poslije nismo zvali", kazao je tada Kovačević.

Bilo kako bilo, Radulović je Izraelu i Njemačkoj dao po četiri gola, a nadamo se da će biti raspoložen i protiv Malte za "ovjeravanje" mjesta u osmini finala protiv Francuske, najgoreg tima koji je izašao iz grupe sa Španijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Ako njih "delfini" prođu, idu na Mađarsku...