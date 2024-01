Novak se oduševio: Ja stigao rekord Monike Seleš?!

Novak Đoković ponosan što je sustigao rekord Monike Seleš u Australiji.

Izvor: YouTube/Australian Open/RTS Sajt - zvanični kanal/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena pošto je uz dosta muke pobijedio Tejlora Frica (3:1). Na taj način, Đoković je produžio svoj pobjednički niz u Melburnu koji je počeo još 2019. godine, a pobjeda nad Fricom bila mu je čak 33. uzastopna čime je uspio da izjednači još jedan teniski rekord.

Prije njega, do 33 pobjede u Australiji stigla je Monika Seleš tokom devedesetih, što je podatak koji ni sam Đoković nije znao i zato se oduševio kada ga je čuo od novinara.

"Stvarno? Nisam znao za taj podatak ni da dijelim rekord sa Monikom, to čini stvari još više posebnim. Volim Moniku, imao sam nju u glavi kada sam odrastao u Srbiji. Svakog dana je bilo tako, Jelena Genčić, moja teniska majka, radila je sa Monikom i slušao sam mnogo o njoj da je radila ovo ono, spavala ovoliko, jela to i to. Ona je jedna od mojih heroja i idola iz djetinjstva", kazao je Nole.

Njih dvoje su se sreli tek nekoliko puta, između ostalog i na dodjeli nagrade Laureus, za najboljeg sportistu 2019. godine:

"Imao sam priliku da je upoznam i bio sam baš nervozan. Govori naš jezik, rođena je u Srbiji, ali je najviše vremena provela u Americi. Imala je nevjerovatnu karijeru, posebno u Australiji. Svi se pitamo koliko daleko je mogla da dogura da nije bilo onoga što joj se desilo. Za Moniku imam samo lijepe riječi, srećan sam što delimo taj rekord".

Đoković je istakao da je svjestan niza koji ima, kao i činjenice da kada dođe do polufinala u Australiji, to znači da ide i do titule, međutim neće da "poleti" i zna da su mu potrebne još dvije pobobede kako bi osvojio 25. grend slem u karijeri:

"Samopouzdanje raste, želja je tu da dođem što dalje. Ovo je za mene taj pravi teren!", naveo je on.

Takođe, novinari su ga upitali i da li je čuo nešto o potencijalnom spajanju ATP i WTA:

"Čuo sam za to. Ne znam da li će biti potpuno spajanje ili samo nešto u vezi marketinga i saradnje na taj način. Sa jedne strane je logično, imamo toliko zajedničkih turnira. Pokušavamo da sarađujemo što više zajedno kako bi podigli vrijednost tenisa. Ne znam da li je potpuno spajanje moguće. Ima mnogo razlika, pravila, načina rada. Komercijalno? Zašto da ne. Hajde da vidimo, nisam više član savjeta, pa nemam te insajderske informacije. Vidjećemo šta će biti!", zaključio je srpski teniser.

Podsjetimo, Novak Đoković će u petak igrati meč polufinala Australijan opena, a ostaje da vidimo da li će to biti protiv Sinera ili Rubljova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!