Đoković oborio njen rekord, ona poručila: "Novakove pobjede sam davno prestala da brojim"

Monika Seleš je potpuno zaboravila na svoj rekord, znala je da će ga Novak oboriti.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Twitter/WTA/Screenshot

Novak Đoković je nakon pobjede nad Tejlorom Fricom u četvrfinalu Australijan opena stigao do 33. uzastopne pobjede na prvom grend slemu sezone, a da to nije ni znao! Toliko pobjeda je uzastopno tokom devedesetih upisala i velika Monika Seleš, a nakon što se Novak iskreno oduševio tim podatkom i istakao da mu je sjajna Novosađanka oduvijek bila idol oglasila se i ona.

Na svom instagram profilu je reagovala na ovu vijest i istakla da je uopšte ne čudi što je njen rekord pao. Sada čeka da ga Đoković popravi i da naravno - osvoji ovogodišnji Australijan open.

"Novakove pobjede na grend slemovima sam prestala odavno da brojim jer sam znala da će oboriti sve rekorde i postaviti neke nove, potpuno nevjerovatne za buduće generacije da probaju da ih sruše. Samo bih voljela da sam igrala u istoj eri jer bi bilo tako dobro da smo zajedno igrali miks dubl. Za mene bi to bio masterklas! Hvala ti Novače na zahvalnosti i poštovanju, a sada hajde da osvojiš Australijan opena", napisala je Monika Seleš.

Novaka sada posijle pobede nad Tejlorom Fricom čeka duel sa Janikom Sinerom u polufinalu Australijan opena u petak.

"Stvarno? Nisam znao za taj podatak ni da dijelim rekord sa Monikom, to čini stvari još više posebnim. Volim Moniku, imao sam nju u glavi kada sam odrastao u Srbiji. Svakog dana je bilo tako, Jelena Genčić, moja teniska majka, radila je sa Monikom i slušao sam mnogo o njoj da je radila ovo ono, spavala ovoliko, jela to i to. Ona je jedna od mojih heroja i idola iz djetinjstva", rekao je najbolji teniser svijeta.