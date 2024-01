Karlose, za tebe problemi tek počinju! Prvo mjesto sve dalje od Španca - Đoković ga neće pustiti na vrh!

Mladi španski teniser propustio najbolju šansu, pa sad umjesto da napada Novaka Đokovića mora da se brani od svih!

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Karlos Alkaraz šokirao je svoje navijače i takmičenje na Australijan openu završio je već u četvrtfinalu. Njega je nakon četiri seta potpuno zasluženo eliminisao Aleksander Zverev, a rezultat tog meča mogao bi da ima daleko veće posljedice po Španca od samog ispadanja sa turnira. Mnogi su ovogodišnji Australijan open vidjeli kao priliku da se Karlos Alkaraz vrati na vrh ATP liste, a sada je situacija potpuno drugačija za najtalentovanijeg na svijetu!

Jasno je da Alkaraz neće do prvog mjesta na kraju Australijan opena, a kada će... To je sada veliko pitanje. U narednom periodu slijede turniri na kojima on brani više bodova od Novaka Đokovića i zbog toga će biti pod daleko većim pritiskom, odmah nakon turnira koji je prethodne sezone propustio zbog povrede.

Podsjećamo, Karlos Alkaraz je prošle godine nakon propuštenog turnira u Melburnu hitno želio da se vrati na turnire, pa je povukao potez koji najbolji svjetski igrači ne čine često. U februaru je otputovao u Južnu Ameriku i tamo odigrao dva manja turnira - u Buenos Ajresu igrao je na turniru iz serije 250, a u Rio de Žaneiru na turniru iz serije 500. Na turniru u Argentini osvojio je titulu, u Brazilu je igrao finale, a sada je pitanje da li će nakon razočaravajućeg nastupa u Melburnu uopšte riješiti da otputuje na drugi kraj svijeta i tamo - na šljaci, usred sezone betona - braniti bodove koji bi mogli da budu presudni za izgled ATP liste.

Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/AP/Andy Wong
Izvor: FoNet/AP/Alessandra Tarantino
Izvor: FoNet/AP/Andy Wong
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/AP/Louise Delmotte
Izvor: FoNet/AP/Andy Wong
Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: FoNet/AP/Andy Wong

Bez obzira da li će u februaru izlaziti na teren ili ne, Karlos Alkaraz će ogromne probleme imati u martu! Za razliku od 2023. godine, kada Novak Đoković nije mogao da putuje u SAD tokom proljeća i igra na prvim mastersima u sezoni sada se očekuje da najblji ikad posjeti Ameriku! Đoković je morao da "odjavi" Indijan Vels i Majami zbog dobro poznatih problema sa rigoroznim pravilima oko ulaska u zemlju, gdje je Alkaraz bio u veoma dobroj formi. Indijan Vels je osvojio, u Majamiju stigao do polufinala i izgubio od Sinera, pa ove godine neće moći da osvoji mnogo novih bodova - sa druge strane će na beton stati i Novak, koji vjerovatno ima motiv da nakon nekoliko godina zaigra na američkom tlu i u prolećnom dijelu sezone.

Svaki bod koji Novak Đoković osvoji na ta dva turnira, nakon što se dobro odmori poslije Australijan opena, biće samo bonus u odnosu na prethodnu sezonu. Koliko god da mart djeluje daleko, Alkaraz mora da misli o tome koliko će Novak biti razigran u SAD, a zatim i u kakvoj će formi Rafael Nadal dočekati povratničku avanturu na šljaku, gdje je njegov mlađi zemljak prethodne sezone osvojio Barselonu i Madrid, igrao polufinale Rolan Garosa i ispao u trećem kolu Rima.

Na virtuelnoj rang listi najboljih svjetskih tenisera Novak Đoković trenutno ima 9.855 bodova i taj broj može da se uveća ukoliko bude nastavio da pobjeđuje. Karlos Alkaraz je trenutno na 9.255 bodova i čini se da u ovom trenutku više mora da strepi kako će do Rolan Garosa sačuvati drugo mjesto na listi proti Danila Medvedeva (8.265), nego kako da napadne najboljeg svih vremena.