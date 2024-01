Saudijska Arabija bi mogla da promijeni istoriju tenisa! Direktor Australijan opena: Ovo je prijetnja!

Nakon ogromnih ulaganja u fudbal, bogati investitiori iz Saudijske Arabije razmišljaju da ulože veliki novac i u tenis.

Izvor: Shuterstock

Prebogati Saudijci najavili su mogućnost pravljenja turnira koji bi imao najveći nagradni fond i time bi privukao sve najbolje tenisere.

Ali problem s tim mogućim turnirom je što bi se termin poklapao sa prvim grend slemom sezone - Australijan openom, pa je odmah reagovao direktor turnira u Melburnu.

Kreg Tili, prvi čovjek turnira koji je čak 10 puta osvajao prvi reket svijeta Novak Đoković, izrazio je zabrinutost zbog ove mogućnosti koju je čak nazvao "prijetnjom".

"Nikada to nećemo uzeti zdravo za gotovo. Dozvolite mi da kažem zašto je to prijetnja: zato što svako sutra može da odluči da ima turnir s nagradnim fondom od 100 miliona dolara, dovešće 32 igrača i svakome od njih će dati po dva miliona. To je prijetnja. Oni to mogu i ništa ih ne sprečava da to naprave. Kad je premijer rekao da je Australijan open ugrožen, pod tim nije toliko mislio da bi ga vremenski trebalo pomjeriti koliko da se u isto vrijeme odigrava nešto ovako. Zato moramo da uložimo dodatno u rast, infrastrukturu, moramo da nastavimo da se razvijamo. Imamo veoma agresivnu strategiju rasta", izjavio je Tili.

Podsjetimo, Đoković i Karlos Alkaraz su prije Australijan opena odigrali egzibicioni meč u Rijadu, gdje je uspješniji bio španski teniser rezultatom 6:4, 4:6, 4:6. Pritom su obojica zaradili po milion evra.