ŽRK Borac doveo veliko pojačanje u stručnom štabu - "Hans" trenira golmane "osica"!

Bojan Ljubišić postao je trener golmana u Ženskom rukometnom klubu Borac.

Rukometašice Borca predstojećeg vikenda nastavljaju sa takmičenjem u Premijer ligi BiH.

Igračice Nikole Bijelića će na premijeri, u subotu u dvorani Borik (18.30) ukrstiti koplja sa Knežopoljkom, a pred okršaj sa timom iz Dubice dogodile su se određene promjene u rosteru.

Tako je ekipu napustila lijevo krilo Jovana Babić, koja se vratila u Kozarsku Dubicu, u tabor sutrašnjeg rivala, dok je prema riječima direktora ŽRK Borac Darka Savića, u klub stiglo veliko pojačanje i to u stručnom štabu.

Trener golmana "osica" postao je Bojan Ljubišić, nekadašnji golman, a kasnije i sportski direktor RK Borac m:tel!

"Bojan oko dvije sedmice radi sa djevojkama. Mislim da je to pravi potez, djevojke su već osjetile neku razliku. Svjesne su da se brinemo o njima i da nam je cilj da i one napreduju. Mada smo već imali najbolje golmane u ligi, to može sad samo da bude još bolje. Zahvaljujem se ovim putem i Bojanu koji je veliki čovjek, i veliki igrač bio, svojevrememo i najbolji sportista Republike Srpske, što je prihvatio moj poziv da pomogne klubu", istakao je operativac crveno-plavih, osvrnuvši se i na odrađene pripreme.

"Mjesec dana smo u pripremama, nismo po običaju nigdje išli. Djevojke studiraju, ali iskreno nismo imali ni sredstava za odlazak van grada. Moram da kažem da je bilo dosta problema jer znate da u gradu i cijeloj Republici Srpskoj vlada neki virus, tako da smo svaki trening do juče, prekjuče bili bez tri-četiri igračice koje su imale gripu, stomačne probleme... Sad smo se sastavili i za sutrašnju utakmicu bićemo u kompletnom sastavu", rekao je Savić, naglasivši da se od ove sezone, prema Propozicijama, nakon ligaškog dijela od 18 kola, prvenstvo razdvaja na plej-of i plej-aut, u kojima će igrati po pet ekipa.

Svi bodovi iz prvog dijela sezone se prenose, a plasman na tabeli nakon 18. runde predstavljaće ujedno i broj po Bergerovim tablicama za doigravanje, koje će se igrati jednokružno.

Rukometašice Borca će, kao što je od ranije poznato, u četvrtfinalu Kupa BiH ukrstiti koplja upravo sa Knežopoljkom, 20. i 27. marta. U slučaju da eliminišu rivala iz Kozarske Dubice, direktor Borca je najavio da će se ŽRK Borac kandidovati za domaćina finalnog turnira, koji je zakazan za 25. i 26. maj.

Desni bek Jasmina Osmanović, koja je u klub stigla prošle sezone iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, uvjerena je u uspješan završetak po crveno-plave, koji su prezimili na drugoj poziciji, uz bod minusa iza Gruda.

"Treniramo od 10. januara i pred nama je drugi dio sezone. Najbolje po nas je što se nije desila nijedna povreda, to nam imponuje i ulazimo u drugi dio sezone kompletni, svaka od nas može dati svoj doprinos. Do kraja polusezone očekujemo najbolje što može da se desi, cilj je da nanižemo pobjede, da ostvarimo sve do kraja. Na početku nas očekuje 'lokalni' derbi. Oni su dosta mlada ekipa, ali ne treba to da nas spriječi da samo svoj maksimum", istakla je Osmanović.

Medijima se obratila i desno krilo Slađana Andrić, jedna od najstandardnijih igračica od starta takmičarske godine.

"Knežopoljka je na slabijem mjestu od nas što se tiče tabele, međutim ko god da igra protiv Borca, ima veliki motiv da nas pobijedi. Od nas se očekuje da ispunimo dogovor iz svlačionice i mislim da pobjeda neće izostati", rekla je Andrić, koja se nada duploj kruni.

"To su naša očekivanja i stremimo ka tome, pa ćemo vidjeti da li ćemo u tome uspjeti. Najveće rivale imaćemo u Hadžićima i Grudama, ali svakako da će sve ekipe imati motiv protiv nas."

