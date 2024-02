Svjetski rekorder poginuo, otac traži istragu! Misterija u vezi smrti: "Četvorica su nam ušli u kuću, ne znam ko su"

Kelvin Kiptum poginuo je u saobraćajnoj nesreći, njegov otac zahtijeva istragu.

Izvor: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia

Svjetski rekorder u maratonu Kelvin Kiptum poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Njegov otac Samson Čerijot zahtijeva istragu i smatra da ništa od toga nije bilo slučajno.

Njegova izjava podigla je buru poslije tragične Kelvinove smrti. "Prije nekoliko dana četvorica ljudi došla su u naš dom i poslije mog insistiranja da se predstave nisu me poslušali, otišli su. Bilo ih je četvoro. Ne znam ko su, ali očekujem da će istraga da utvrdi to", jasan je Samson.

Potvrdio je da je sa Kelvinom razgovarao na dan kada je poginuo, želio je da obori rekord, da sagradi kuću za svoju porodicu...

"Na vijestima sam saznao da je poginuo. Odmah sam otišao na mjesto nesreće, kada sam stigao njegovo tijelo već je bilo sklonjeno. Bio je moje jedino dijete, nemam više djece. Njegova majka se razboljela, ja sam u dubokoj žalosti", izjavio je Čerijot.

Izvor: Joy Nabukewa / Xinhua News / Profimedia

Još uvijek se čekaju zvanični izvještaji, za sada su se pojavile određene informacije. Kiptumovo tijelo nađeno je ispod automobila i sa njim je poginuo i njegov trener Žervejs Hakizmani, dok je treća osoba Šaron Čepkemoi preživjela i prebačena je u bolnicu. Nezvanične informacije govore da je on izgubio kontrolu nad vozilom i da je udario u drvo. Međutim, ono što je nejasno jeste što je to drvo bilo oko 60 metara od puta, pa je mnoge zbunilo to što nije uspio da uspostavi kontrolu nad vozilom za to vrijeme, prije udarca u stablo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!