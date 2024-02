Direktor "Borika": Elektroprivreda poslala opomenu, prijeti nam isključenje struje - a znate šta to znači za nas...

Nenad Talić se obratio medijima, govoreći o problemima sa kojima se suočava ova ustanova.

Direktor JU SC Borik Nenad Talić obratio se ovog utorka predstavnicima medija, govoreći o planovima u godini jubileja (50 godina dvorane Borik, op.a), ali i problemima sa kojima se ova ustanova suočava, kada je riječ o izmirivanjima finansijskih obaveza za 2023. godinu.

"Planirali smo da ove godine radimo sjajne stvari, kako za naše sportiste, tako i sve druge korisnike. Mnogo toga je i planirano u našem budžetu za 2024. godinu i smatramo da je to nešto što će doprinijeti još boljem razvoju sporta i svega onoga što se dešava u našim objektima. Planirali smo da proslavimo i 50 godina naše dvorane Borik, gdje bi pozvali sve naše sportiste koji su u tih 50 godina prolazili kroz naše objekte, da otvorimo novu izložbu u Muzeju sporta na tu temu, plan je da se promijeni i parket u dvorani koji je star koliko i sama dvorana. Tu nas je pomogao predsjednik RS koji je izrazio zadovoljstvo i želju da pomogne, a da to bude za sve sportiste", počeo je Talić, navodeći primjer turnira u malom fudbalu, koji je završen krajem decembra.

"Mi smo prije otprilike sedam dana imali jedan sastanak, da se zahvalimo svima koji su učestvovali na organizaciji turnira u malom fudbalu, jednog od najvećih brendova SC Borik, koji i sam skoro 50 godina postoji. I pored novca koji mi imamo na svojim računima, odnosno računima Grada, pojedine obaveze nisu isplaćene. Sportski centar Borik i ostale javne institucije posluju na trezorski način, gdje mi samo šaljemo naloge za plaćanje, a Grad Banjaluka je tak koji te naloge puštaju na plaćanje. Tada smo, sa stanovišta svih koji su učestvovali u turniru, dobili opravdanu kritiku. Velika je žalost da ljudi i djeca koji su učestvovali na tom turniru nisu dobili svoju nagradu, nisu plaćene ni sudije koje su sudile, kao ni ostali saradnici koji su sa nama radili da taj turnir prođe u najboljem redu, da taj turnir izgleda kako izgleda i gdje je sam gradonačelnik lično uručio glavnu nagradu pobjednicima i gdje sam i ja sugerisao da se taj novac čim prije plati. Ta se nagrada isplaćivala u roku od sedam do deset dana. Pričam o turniru jer je to najsvežije i jer smo dobili pitanja tih sportista da li je bitnije da se u gradu uradi nešto što, po njihovom mišljenju, nije neophodno, a da se ne izvrše obaveze prema njima."

Kako kaže, primanja nisu isplaćena ni članovima Upravnog odbora, koje je Grad Banjaluka postavio na te funkcije.

"Ja sam samo izvršni organ kao direktor dvorane, koji radi što mi Skupština Grada Banjaluka i Upravni odbor daju kao nalog. Samom tom Upravnom odboru koji je Grad imenovao nisu isplaćene te apanaže za novembar i decembar prošle godine."

Gorući je, ističe Talić, problem opomene od strane Elektroprivrede, koja je, kako kaže, zaprijetila svim gradskim ustanovama isključenjem električne energije zbog neplaćanja računa za godinu iza nas.

"I Banski dvor, i Centar za socijalni rad, i Centar za razvoj sela, i TOBL... dobili su opomenu da će u roku od pet dana, ukoliko ne dođe do plaćanja računa iz 2023. godine, doći do isključenja struje. To je najveća žalost u svemu, želim da apelujem i na ljude iz Gradske uprave i Elektroprivrede da ne dozvole da se to desi, najviše zbog toga što taj novac postoji, što mi taj novac imamo. Ako je neko potrošio taj novac da nije otišao na način gdje treba, neko mora da odgovara za to. Ukoliko se to desi, vi znate šta to znači za objekte u Sportskom centru Borik. Neće moći da se održi nijedan trening, nijedna utakmica, nijedna nastava, sve ono što je našim korisnicima potrebno. Mi ni na koji način nećemo moći da funkcionišemo, a tako je i ostalim institucijama. U kontaktu sam sa ostalim direktorima, svi smo dobili iste opomene i molimo i apelujemo na sve. Isto tako, nisu plaćeni ni računi za grijanje, ni ostale komunalije a sve iz budžeta za 2023. gdje mi imamo obezbijeđen budžet", rekao je Talić, koji je odrično odgovorio na pitanje novinara da li je novoizgrađena dvorana na Laušu u sastavu Sportskog centra Borik.

"Mi nismo oko toga izlazili u javnost, više sportisti ispituju oko toga i traže termine. Grad je prije 50 godina osnovao instituciju koja vodi sve sportske objekte u Banjaluci. Čak je bio i prijedlog prethodnih gradonačelnika da i stadion i sve drugo bude pod jednom kapom, to je bio plan. Ja sam bio na polaganju kamena-temeljca za tu dvoranu na Laušu, kad je bio dogovor da i tu, ali i dvoranu na Starčevici, koriste i učenici te škole, ali i sportisti. To nama nije dodijeljeno, bilo je na Skupštini nekih tema, pokušaja. Svakako da nam nedostaje ta dvorana i da bismo imali više prostora i mogućnosti i da svakodnevno imamo upite za to", rekao je Talić, dodavši:

"Ja lično sam potpisao fiskalnu odgovornost da ni na jednom kontu ne smijemo da potrošimo ni marku više nego što nam je dato budžetom. Unazad pet godina SC Borik je trošio daleko manje od onoga što mu je dato na raspolaganje, a finansijsku 2022. godinu smo završili sa suficitom od 519.000 KM. Isto tako, za 2023. godinu sav novac imamo na kontima, samo je potrebno da neko, laički rečeno, pritisne dugme i da se stavke isplate."

U međuvremenu, predstavnicima medija obratio se i gradski menadžer Bojan Kresojević, koji je govorio upravo o izmirivanju obaveza ustanova čiji je osnivač Grad Banjaluka.

Kako je istakao, u budžetu za 2023. godinu nedostaje milion maraka kako bi se isplatile sve obaveze.

"To podrazumijeva da računi koji se odnose na javnu rasvjetu, ali i računi kod budžetskih korisnika, kao što je slučaj sa dvoranom Borik ne mogu da se isplate jer nema dovoljno planiranih sredstava u budžetu za 2023. godinu", kazao je Kresojević, istakavši da sporna plaćanja kasne zbog neusvajanja rebalansa budžeta za 2023. godinu, te da su pojedini amandmani od strane SNSD-a umanjili određene stavke u budžetu za 43 miliona KM.

Gradski menadžer podvukao je da je budžet službe za zajedničke poslove iz kojeg se plaćaju računi za električnu energiju, grijanje... u 2024. godini planiran u identičnom iznosu kao 2020. godine i da ne uzima u obzir inflaciju i porast troškova.

"Kada uporedimo sa Sportskim centrom Borik, tamo je predviđeno 70 odsto više sredstava za ove stavke. Ja moram da podsjetim da je ovo budžet svih građana Banjaluke i svih potrošačkih jedinica", naglasio je Kresojević.

