POLUVRIJEME: Tvrdo u Boriku - Borac m:tel i Gračanica u egalu!

Premijerni meč 16. kola rukometne lige BiH večeras u Boriku igraju Borac m:tel i Gračanica, a poslije prvog poluvremena, rezultat je neriješen:

BORAC M:TEL – GRAČANICA 12:12, u toku

I ovog petka se pokazalo da je ekipa kojom komanduje Damir Doborac, pomoćnik Irfana Smajlagića na klupi reprezentacije BiH, tvrd orah za Banjalučane.

Samo dva puta su crveno-plavi savladali Gračanlije u posljednjih deset međusobnih duela, a moraće žestoko da se pomuče kako bi večeras eventualno stigli do trijumfa kojim bi se bodovno izjednačili na drugoj poziciji sa večerašnjim rivalom.

Prvi gol za Smajlagićev tim postigao je Bjelorus Andrej Klimavec u 5. minutu, pri 0:2 za Gračanicu, koja je u par navrata imala i prednost od tri gola. Dogodilo se to u osmom minutu, kada je bilo 1:4, te u 14. kada je na semaforu pisalo 5:8, nakon čega je Smajlagić pozvao tajm-aut.

Održavali su gosti prednost od jednog do tri gola sve do isteka 25. minuta, kada je pogotkom Nedima Hadžića iz sedmerca Borac prvi put došao do egala (11:11), a onda na isti način i do vođstva u 28. minutu (12:11) koje je odmah golom anulirao Adnan Isaković, što je ujedno bilo i posljednji u prvom dijelu da se zatresla mreža jednog ili drugog tima.

PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo

Petak:

Borac m:tel – Gračanica

Subota:

Krivaja – Leotar

Hercegovina – Izviđač

Vogošća – Goražde

Maglaj – Sloga

Konjuh – Sloboda

Čapljina slobodna

