Reprezentacija Srbije još jednom bila blizu senzacije, ali Crnogorke ponovo slavile

Rukometašice Srbije su u još jednom meču sa Crnom Gorom odigrale sjajno, ali su na kraju bile kratke za gol!

Izvor: MN PRESS

Još jednom je malo falilo da Srbija napravi senzaciju! U Zrenjaninu u "Kristalnoj dvorani" Crna Gora je savladalaSrbiju 31:30 poslije trik gola Itane Grbić na samom kraju meča, a sada su djevojke pod vođstvom Uroša Bregara do posljednjeg minuta bile u igri, ali je na kraju Crna Gora pobijedila 26:25 (14:14).

Srbija je dala gol i vratila se u igru na 40 sekundi do kraja, a onda je Bojana Popović iskoristila svoj posljednji tajmaut i do kraja meča su Crnogorke sačuvale prednost i pobjedu. Napravila je Matea Pletikosić faul u napadu na 20 sekundi do kraja, a onda je sudija timu Srbije sudio faul u napadu na šest sekundi do kraja.

Uroš Bregar je bio bijesan poslije ovoga i cinično je "bacio kosku" hrvatskim arbitrima meča Zoranu i Davoru Lončaru i meč se završio uz mnogo nesporazuma i sa žutim kartonom za Bregara.

Poslije dvije pobjede nad Srbijom Crna Gora je osvojila ovu grupu sa osam bodova i plasirala se na Evropsko prvenstvo. Na drugom mjestu je Turska koja je savladala Bugarsku dva puta i ima pet poena, dok je Srbija treća sa tri. Ako Srbija savlada Bugarsku u aprilu, gdje su ogromne favoritkinje, sve će se riješiti u meču sa Turskom na domaćem terenu.

U prvom poluvremenu su Sanja Radosavljević i Anđela Janjušević vodile "orlice", a nakon uvodnog vođstva ekipe su se smjenjivale i vidjeli smo rezultatsku klackalicu, a na poluvrijeme se otišlo sa 14:14.

Na startu drugog dijela igre, Srbija je iz kontre povela 15:14, a Crnoj Gori je trebalo skoro pet mintua da postigne prvi gol u drugom dijelu meča. Kada su reprezentativke Srbije povele sa 17:15 mogle su i do "plus tri", ali je uslijedio jedan prestup, isključenje i vratile su se Crnogorke i izjednačile.

Nakon tajmauta Uroša Bregara Srbija je držala egal sa domaćinom, a nadu im je dao promašao Crnogorki sa sedam metara na sedam minuta do kraja pri rezutlatu 24:24. Ipak u finišu su povele igračice domaće ekipe 26:24 i morao je tajmautom da reaguje Uroš Bregar. Spasilo ih je isključenje Ilde Kepi na tri minuta do kraja, ali nisu rukometašice Srbije iskoristile višak i tu je bio kraj.