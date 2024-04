Da li će Novaka trenirati žena? Spominju se njih dvije!

Bogdan Obradović vjeruje da bi Novaka Đokovića mogla da trenira žena.

Novak Đoković odlučio je da napravi promene u timu i da prekine saradnju sa Goranom Ivaniševićem. Sa njim je prvo u Beogradu, pa sada i u Monte Karlu Nenad Zimonjić. Bivši srpski igrač i specijalista za dubl sarađuje sa prvim reketom svijeta. Da li privremeno ili na duži period, vrijeme će pokazati.

Ko bi mogao da ga zamijeni? Da li će možda biti neka od bivših teniserki. Spominju se dvije, Ameli Morezmo i Končita Martinez. Svoje mišljenje o tome dao je Bogdan Obradović.

"Ameli je radila sa Endijem Marejem i to je funkcionisalo, ali je on takođe radio i sa svojom majkom, pa se donekle navikao, pitanje je kako bi se ovde uklopila. Končita je vodila Dejvis kup tim Španije i odlično se pokazala. Zimonjić je sada sa njim. Ko će imati ulogu trenera? Odlučiće Novak. To je do njega, da vidi šta želi i hoće, ali mislim da žena može da ga isprati. One imaju saznanja kao i muškarci, čak mislim da žene mogu bolje da nas razumiju emotivno i da nas stabilizuju. Ono šta muškarci ne mogu da urade, žene mogu. Apsolutno mislim da to može da funkcioniše. Novaku treba taj umirujući dio, žena bi ga izbalansirala drugačije. Opet, sve je to do Novaka, šta njemu prija", rekao je Obradović za "K1" u emisiji "Kec na jedanaest"

Nije ga iznenadilo previše to što je Novak prekinuo saradnju sa Goranom.

"Svi smo mi jedna velika porodica, ali u tom nekom trenutku, koliko ćeš vremena ti sa nekim provesti, to te život ne vodi. Oni će i dalje biti tu zajedno, Goran je rekao da će on i Novak ostati prijatelji do kraja života, istu rečenicu je izgovorio i Đoković. Bio sam na konferenciji za štampu nakon raskida saradnje i na treningu, tako da sam vidio atmosferu. Novak je totalno utegnut, pozitivan, potpuno je okrenut ka karijeri, taj kondicioni dio koji je radio je fenomenalan, utegnut je kao praćka. On je apsolutno spreman za nastavak sezone."

Bilo je nekih neočekivanih rezultata u posljednje vrijeme, previše poraza.

"Te rezultate nije on očekivao, ali desilo se, sa druge strane je sve uradio da bi tu nešto promijenio. Nije sačekao da se sezona odmotava, pa da razmišlja o tome. Došao je do tog presjeka i riješio da promijeni nešto, što je u ovom trenutku jako dobro. Kada imate dva čvrsta materijala, tu počinje njihov dodir, sučeljavanje i stvaranje dosta varnica. Ako primijetite da se već pali vatra, onda to nije dobro. Niko tu ne kaže da je neki od ova dva materijala lošiji, nego jednostavno ne funkcioniše više kako treba i onda je najbolje promijeniti."

Da li bi Zimonjić mogao da ostane na duži period i da bude zamjena za Ivaniševića?

"Zimonjić je i doveden sada radi toga. Takođe, tu je i Marko, brat Noletov, koji ga u suštini najbolje poznaje i koji je godinama bio sa njim na turnirima. Marko voli tenis, radi kao trener i ima dovoljno iskustva, tako da zašto da ne. Novak je zadržao rutine i nema nikakvih promjena. Ko će biti trener, za to ipak mora da prođe vrijeme. Dokaz toga da on nema nekog u rezervi je to da je sjajno funkcionisao sa Ivaniševićem, da je imao nekoga u glavi, već bi ga pripremao. Osetio je jednostavno, da nakon loših rezultata i nekog zasićenja, došlo je vrijeme za promjenama. Novak mora da brani dosta bodova."

Novaku je ugroženo prvo mjesto na ATP listi, mogao bi da izgubi tron i prije Rolan Garosa. "On je na to navikao. Motiv mu je da odbrani poene, ali i da se zadrži na prvom mjestu, dokazao je da može sa pritiscima da se nosi. Novak je i dalje surovi profesionalac. Sa svim što ima iza sebe, šta je napravio i uradio, mene šokira što on i dalje želi da se bavi tenisom i bude profesionalac. On je izašao iz bilo koje forme logičnog razmišljanja, do kada bi to trebalo da bude. On više nema protiv koga da se bori i nema koga da juri, prevazišao je sve. Juri samog sebe, a to je najteže. Čak i za Olimpijske igre je izjavio da bi mogao da učestvuje i na sljedećim igrama. Nosio se sa svim pritiscima i nije ga ništa poremetilo."

Vjeruje nekadašnji selektor da Đoković može da unaprijedi servis još više.

"Na servisu, mislim da tu može da napreduje. Nemoguće je da budeš dobar na tri udarca, a da na servisu ne budeš na tom nivou. Postoji prostor kod njega da se to može uraditi. Siguran sam da će ko god bude radio s njim, truditi se da to usavrši. Svi treneri gledamo to drugačije, jer imamo potpuno drugačiji pristup Novaku. Nadam se da će sa te strane naći taj zajednički jezik i viziju koju ima sa budućim trenerom."

Vratio se na priču o Goranu i tvrdi da je Đokoviću više odgovarao Ivanišević nego Boris Beker.

"Odrastanje i duhovno shvatanje. Šale, zezanje, sav onaj život koji se odvija oko samog treninga. Ako Novak trenira sat i dvadeset minuta, vama ostaje puno sati da živite život i da pronađete taj zajednički jezik sa nekim s kim provodite vrijeme. Bilo je dosta njegovih šala tokom aviona, treninga, itd. U svemu tome je život. Beker je sjajan, ali dolazi iz nekog drugog sijveta. Novak se mnogo više smije tim stvarima koje je Beker radio, nego što Beker razumije o čemu se radi. Novak izuzetno želi da ima dobru atmosferu oko sebe i tome jako vodi računa."

Spekuliše se da bi Novak mogao da propusti Vimbldon.

"Njemu je totalni fokus na Olimpijskim igrama koje se igraju na zemlji. Pobjegao je iz Amerike za Evropu da bi krenuo da trenira ovdje i da bi se spremao za put u toku sezone i da bi što više vremena proveo na zemlji prije OI. Zbog toga se povela priča da neće igrati na Vimbldonu, već da će igrati na Rolan Garosu kako bi mu fokus ostao na zemlji. Olimpijske igre dolaze poslije niza turnira, a on možda želi da izbjegne druge podloge kako bi imao što više turnira na zemlji", zaključio je Bogdan Obradović.

