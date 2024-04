Poremećeni navijač zabio nož od 23 cm u leđa Moniki Seleš! Na današnji dan dogodio se najveći skandal u istoriji tenisa

Monika Seleš izbodena je nožem na današnji dan, 30. aprila 1993. godine...

Monika Seleš (20) sjedila je na svojoj stolici usred teniskog meča, čekala je znak sudije da se vrati na teren i da upiše novu pobjedu. Bilo je to 30. aprila 1993. godine na turniru u Hamburgu, sa druge strane bila je Magdalena Maleeva i čekalo se samo da djevojka rođena u Novom Sadu završi meč i prođe u polufinale. To se nikada nije dogodilo zato što je izbodena usred meča!

Na današnji dan prije 31 godine čuvena jugoslovenska teniserka ubodena je u leđa nožem od 23 centimetra. Poremećeni navijač Ginter Parhe ustao je sa tribina, praktično se prošetao do Monike i zabio joj nož! Čuo se njen vrisak! Obezbjeđenje je reagovalo, ali prekasno. Sudija je istog sekunda tražio da ljekar hitno dođe na teren što se i dogodilo. Povrede od uboda samo pukom srećom nisu izazvale još veće posljedice i tragičan ishod.

Zašto je to uradio? Jer je bio opterećen drugom teniserkom, čuvenom Štefi Graf. Monika ju je pobjeđivala, bila je bolja od nje i u finalu Australijan opena te 1993. godine. Sve to frustriralo je Parhea koji je smatrao da samo on može da "spasi Štefi" i da je na njemu da uradi nešto. Bilo je jasno svima da ima psihološke probleme, ali su to prekasno shvatili. On je bio iz jednog sela Gerzbaha i pred taj turnir skupljao je novac, sve kako bi otišao u Hamburg. Tamo je stigao sa jednom kesom u kojoj su se nalazili pidžama, domaća kobasica i oštar kuhinjski nož sa sječivom od 23 centimetra.

DETALJ KOJI JOJ JE SPASIO ŽIVOT

Jedan od detalja koji je vjerovatno i spasao Monikin život bio je kada se nagnula kako bi dohvatila flašicu sa vodom, ko zna kako bi se završilo da je sjedila u uspravnom položaju kada joj je prišao s leđa. "Njegovo sječivo bi bez problema presjeklo nerve i povrijedilo ogane, srce ili pluća. Ovako je ostao ubod dubok samo dva centimetra", navodi se u tekstu njemačkog "Velta" iz tog perioda.

Mala Mo, kako joj je bio nadimak, odmah je prevezena u bolnicu. "Dok sam u kolima Hitne pomoći držala svog brata za ruku šok me je čuvao od saznanja da se moj svijet razbio u paramparčad. Morala sam sa tim da se suočim kasnije. Dogodilo mi se nešto užasno, usmjerilo me to u drugom pravcu i ozbiljno povrijedilo moju dušu", napisala je Monika u svojoj autobiografiji.

GINTER NIJE KAŽNJEN

Onda su se dogodile još dvije šokatne situacije. Prva je bila ta što turnir nije otkazan, već je nastavljen i završen, dok je druga bila mnogo gora. Parhe je na sudu osuđen na samo dvije godine uslovno zbog nanošenja tjelesnih povreda, a ne zbog pokušaja ubistva. Advokat je odbranu bazirao na tome što je "nož zariven samo dva centimetra iako je mogao da ide još dublje".

Pokušali su i psihijatri da opišu šta se dešavalo u glavi poremećenog Gintera. "Imao je fantazije u svojoj glavi koje su bile bajkovite. Zamišljao je da će poslije toga Štefi da stane ispred njega i da mu kaže da je on njen spasitelj i da mu se zahvali na svemu što je za nju uradio", pojasnio je psihijatar Kerber.

Parhe je preminuo u avgustu 2022. godine sa 68 godina u domu za stara lica.

MONIKA NIKAD VIŠE NIJE UŠLA U NJEMAČKU

Poslije svega što se dogodilo Selešova nikada više nije kročila u Njemačku. "Ne mogu da razumijem zašto osoba koja me napala nije platila za to. Njemačka je zemlja koja nije dovoljno kaznila čovjeka koji me je napao", izjavila je Monika jednom prilikom.

Monika je odlučila da uzme američko državljanstvo poslije toga i na teren se vratila tek u avgustu 1995. godine. Brzo je pokazala da nije zaboravila da igra tenis, došla je do finala US opena i tamo je izgubila baš od Štefi Graf. Naredne godine osvojila je Australijan open i to joj je bio posljednji osvojen grend slem.

Nije uspjela u potpunosti da se oporavi od tog uboda nožem, povrede i svega što se dogodilo. Uspijevala je da dođe do polufinala slemova, ali nije uspijevala da dođe do borbe za pehar. Na turnirima se mučila, ali je na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine osvojila brzonzu pobjedom protiv Jelene Dokić. Sa reprezentacijom Amerike osvojila je tri FED kupa.

Na kraju, u konačnom zbiru ima devet grend slem titula, samo na Vimbldonu nikada nije podigla pehar, izgubila je od Graf 1992. godine u finalu. Ko zna koliko bi još pehara sa četiri najveća turnira imala da nije bilo poremećenog Parhea...