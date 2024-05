Smeta im što je Novak prvi: Hoće da ukidaju turnire zbog Srbina!

Novak Đoković suvereno vlada tenisom, prvi je na ATP listi i neće skoro pasti sa tog mjesta, a mnogima to smeta. Sada bi zbog toga da mijenjaju cijelu ATP sezonu!

Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

"Da li je tenis prerastao dugu sezonu na šljaci" naslov je autorskog teksta Petera Bodoa na "Teniss.com", a u tom tekstu ovaj teniski analitičar ističe da Novak Đoković predugo vlada svjetskim tenisom iako ne igra!

Usred smo sezone igranja na šljaci, a ovaj dio sezone ove godine djeluje jako čudno, Vidjeli smo mnogo povreda i otkaza najboljih igrača, pa su se tako redom mučili kako sadašnji najveći asovi poput Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, tako i zvijezde iz prošlosti poput Rafaela Nadala koje donose najveću gledanost. "Kao rezultat nedavnih događaja gospodari tenisa moraju da preduzmu reevaluaciju dijela sezone na šljaci koji je dugo djelovao kao najstabilniji, najkoherentniji i najlogičniji segment u ozloglašeno haotičnom teniskom kalendaru", navodi se u tekstu.

Autor navodi da smatra da je velika greška što su se mastersi poput onih u Rimu i Monte Karlu produžili na dvije nedelje i da je previše pet velikih turnira od marta do maja. Čak on turnir u Madridu naziva "Masakr u Madridu" ili "Zbrka na šljaci".

"Sve je bilo relativno mirno u Madridu dok se Janik Siner nije povukao iz četvrfinala zbog povrede kuka. Nedugo zatim aktuelni šampion i drugi nosilac Karlos Alkaraz je izgubio od Andreja Rubljova u četvrfinalu. Ranjivo desno rame je odigralo ključnu ulogu u Alkarazovom porazu i natjeralo ga da se dvije nedjelje kasnije povuče iz Rima. Siner je isto uradio dan kasnije. Zatim je u još jednom obeshrabrujućem potezu Danil Medvedev morao da se povuče iz četvrfinala sa Jiržijem Lehečkom. Samo 24 sata kasnije Lehečka je morao da se povuče zbog bola u leđima. Rubljev je otišao u finale, ali je bol koji je osčetio u meču sa Alarazom bio toliko jak da mu je pomoglo samo to što je igrao pod anesteticima. Ovo nije ono što je suština sezona na šljaci decenijama. Sigurno je da je kalendar lijepo napunjen prestižnim događajima kao i nekim istorijskim turnirima poput Eštorila i Barselone. Ali to su bili jednonedjeljni turniri igrani samo po danu. Sada je svijet šljake drugačiji", navodi Peter Bodo i poentira sa time što je Novak prvi na svijetu!

Ne sviđa se autoru teksta to što je Novak prvi na svijetu, a to što ostali ne mogu da igraju smatra za pobjedu Novakove strategije. Da li će se tako ispostaviti, kaže da ćemo vidjeti - na Rolan Garosu. "Spisak povreda pokazuje koliko je igračima potrebno odmora koji ne dobijaju kako bi kompenzovali broj radnih sati. Niko ne hvali ni to što se turniri igraju na dvije nedjelje iako bi trebalo da bude tako. Kvalitet tenisa je svakako razblažen kada su produženi turniri", navodi on i završava tekst rečenicom:

"Novak Đoković, koji je i dalje prvi na svijetu, nije igrao od 13. aprila u Monte Karlu. Bilo bi šteta ako se ispostavi da je ovo brilijantna strategija kada dođe Rolan Garos", završava Peter Bodo.

A KAKVA JE SITUACIJA? NEĆE NOVAK NIGDJE!

Izvor: YouTube/Rolex Monte-Carlo Masters/Screenshot

Novak Đoković je poslije mnogo čekanja konačno saznao svog rivala na turniru u Rimu i igraće meč drugog kola sa Korentanom Muteom.

Mladog Francuza je već jednom dobio, a pošto u Italiji nema Sinera i Alkaraza, a Danil Medvedev brani titulu sa dvije ili tri pobjede u Rimu Đoković će svoju već veliku prednost samo povećati.

Sada ima preko 1.000 bodova viška u odnosu na pratioce i do Rolan Garosa će vrlo vjerovatno ta prednost postati četvorocifrena. Onda ide najveći ispit sezone do sada, Rolan Garos. Da li će se ispostaviti da je Novak bio u pravu što je preskakao turnire i manje igrao? Vidjećemo, ali u svakom slučaju - za sada je prvi i to niko ne može da promijeni!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!