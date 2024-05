"Pomislio da je Novak i vidite šta mu se desilo!" Amerikanac udario na Sinera: Imaš ti još da igraš!

Bivši američki teniser imao oštar komentar na račun italijanskog tenisera.

Na veliku žalost svih u Italiji, tamošnji najbolji teniser Janik Siner bio je prinuđen da odustane od učešća na Mastersu u Rimu koji se održava ove i sljedeće nedjelje. Osvajač Australijan opena zbog povrede je preskočio borbu na stadionu "Foro Italiko", da bi se spremio za učešće na Rolan Garosu od kraja maja.

Bivši američki teniser Endi Rodik (41), nekadašnji "Broj jedan", smatra da se Siner, prosto, preforsirao. "Siner je stvorio sebi probleme radeći u teretani tokom turnira u Madridu, jer nije imao vremena da to radi mimo njega. On želi da bude svjetski 'Broj jedan' i da bi to uradio, moraće da igra na turnirima. Nisu svi Novak Đoković i da bi osvojili tri grend slema, morate mnogo biti zauzeti, posebno kada ste mladi i kada želite da dostignete vrh prvi put", kazao je Rodik.

Prema njegovom mišljenju, "natrpani" kalendar je veliki problem modernog tenisa. "Mnogo je stresa i činjenica da Siner ojseća da mora da uradi puni trening u teretani tokom turnira ukazuje na to (da su igrači preopterećeni). Možda ne bi trebalo da radiš obje stvari, da igraš i da radiš u teretani, u nedjelji u kojoj imaš mečeve", kazao je Amerikanac.

Siner je nakon otkazivanja nastupa u Rimu objasnio da ima problem sa kukom i da je nakon odlaska na snimanje utvrdio sa saradnicima da situacija nije dobra. "Očigledno je da neću moći da se potpuno spremim za Pariz. Nikad nisam imao ovoliko problema kada sam mijenjao podlogu i zbog toga sam oprezan sa pokretima i uskoro ćemo imati odgovore. Ako ne budem sto odsto spreman, neću igrati u Parizu".

Ove sezone, Janik Siner (22) osvojio je Australijan open i to je bio njegov uspjeh karijere. U aprilu je prvi put postao svjetski "Broj 2", a ovog proljeća osvojio je Masters u Majamiju.

