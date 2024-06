Spektakularan meč, pa spektakularne izjave, kako smo i navikli od Novaka Đokovića.

Izvor: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigrao je spektakularan meč na Rolan Gaorsu - nakon četiri i po sata tenisa, u 03:07 po našem vremenu, savladao je italijanskog tenisera Lorenca Musetija koji je odigrao jedan od najboljih mečeva u svojoj karijeri., Italijan je bio fantastičan, ali ne i dovoljno dobar da pobijedi najboljeg na svijetu - nakon pet dramatičnih setova bilo je 3:2 (7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0).

Odmah nakon velike pobjede Novak je imao kratak razgovor na terenu sa legendarnim Aleksom Korečom, koji se fantastično snašao u ulozi voditelja programa. Nakon jednog od najboljih mečeva ove godine u svijetu tenisa nije postavio pitanje Novaku, pusti ga je da priča šta god želi. I dobili smo spektakl!

"Hvala vam mnogo. Malo ću pričati na francuskom, malo na engleskom. Želim da čestitam Lorencu, šteta što je izgubio. Ovako kasno ili ovako rano završiti meč porazom... Igrao je nevjerovatan meč, bio je jako blizu da dobije ovaj duel. Uspio sam da odlučim četvrti set, kada je on bio bolji igrač na terenu. Bilo je nevjerovatno to kako je on igrao, pravio je malo grešaka i bio sam u velikom problemu", rekao je Đoković nakon pobjede.

Vidi opis Igrao do jutra, pa se pozvao na žurku! Novak napravio spektakl na terenu: "Zovite i mene!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 7 / 7

U jednom trenutku je publika u Parizu hrabro stala na stranu Novaka Đokovića, iako uglavnom navija za autsajdere. Riješili su da poguraju najboljeg svih vremena, zbog čega im se zahvalio! "Publika ovdje je zaslužila sve ovo. Dali ste mi energiju, dali ste mi snagu, hvala vam na svemu tome. Prosto nevjerovatno da ste još uvijek ovdje. Naročito ova djeca, treba da idete da spavate. Zahvaljujem vam se. Možda i moj najbolji meč ovdje ikada. Hvala vam za sve što ste uradili. Morate da spavate. Idite da spavate, iako neće biti lako zbog adrenalina. Ako organizujete žurku, zovite me", ispričao je Novak uz osmijeh.