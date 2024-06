BIH prvak svijeta u raftingu! Banjalučani pobjedom u spustu do ukupnog zlata!

Banjalučka posada pod zastavom BIH okitila se zlatom na Svjetskom prvenstvu u raftingu.

Izvor: Garrick Cameron/Garrick Cameron 2024

Posada BIH za koju nastupaju Banjalučani Dragan Babić, Andrej Zamolo, Nobojša Tadić i Igor Kuzmanović osvojila je u nedjelju prvo mjesto u disciplini spust, a samim tim i u generalnom poretku masters kategorije Svjetskog prvenstva u raftingu na rijeci Vrbas.

Bh. posada je odvezla spust u vremenu 52 minute, 37 sekundi i 32 stotinke ostavivši iza sebe dvije češke posade

“Veliko je zadovoljstvo biti najbolji na svijetu. Sjajnu smo trku izveslali danas i sasvim zasluženo osvojili zlato u spustu, to je bilo sasvim dovoljno da i u generalnom poretku šampionata budemo najbolji, a to nam je bio glavni cilj na ovom prvenstvu. Moram da kažem da ostaje žal što ni danas nismo uspjeli doći do medalje u open kategoriji. Dva četvrta mjesta juče u slalomu i danas u spustu, sve je bilo za dlaku. Ja bih posebno pohvalio naše momke u kategoriji do 19 godina koji su i danas osvojili srebrnu medalju, tako da su na kraju u generalnom poretku Svjetskog prvenstva osvojili bronzanu medalju. Osvojili smo više medalja nego prije dvije godine čime smo uspjeli u namjeri da ostvarimo zacrtani cilj”, rekao je kapiten bh. reprezentacije Dragan Babić.

Zlatom se u open kategoriji okitila reprezentacija Brazila. Oni su i danas trijumfovali u disciplini spust ispred dvije posade Češke. Brazilci su ranije u open kategoriji slavili i u sprintu i slalomu, te tako osvojili titulu prvaka svijeta u open kategoriji.

"Prezadovoljni smo ostvarenim. Pokazali smo da smo u odličnoj formi, vrijedno smo radili i potpuno spremni smo došli u Banjaluku. Danas smo pobjedom u spustu pokazali da jednako dobro vladamo i u tehničkim disciplinama i u spustu. Zaista smo prezadovoljni sa osvojenim medaljama u Banjaluci", rekao je kapiten brazilskog tima Eduardo Degrandi.

Organizatori Svjetskog prvenstva koje je okupilo 400 takmičara iz 20 zemalja su prezadovoljni.

“Sve je prošlo onako kako smo planirali. Veliko hvala svim volonterima, njih gotovo 200, članovima RK Kanjon, pripadnicima Oružanih snaga BiH, svima koji su učestvovali u organizaciji prvenstva. Ponovo smo dokazali da smo u stanju organizovati i najzahtjevnije sportske manifestacije kakvo je sigurno Svjetsko prvenstvo”, rekao je na kraju predsjednik RK Kanjon i direktor Prvenstva Aleksandar Pastir.