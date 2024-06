Svi čekaju rezultate, a Novak povukao jedan potez: Otkriveno šta je Đoković odlučio pred četvrtfinale!

Najbolji teniser na svijetu Novak Đoković u utorak ne izlazi na teren.

Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je tokom meča protiv Franciska Serundola doživio povredu koljena zbog koje je popio nekoliko tableta protiv bolova i zbog koje je izgubio dva seta od Argentinca, ali se nije predao! Da li će morati da se povuče, što je pomenuo kao opciju na konferenciji u ponedjeljak uveče, ostaje nam da vidimo, a za sada su iz Pariza stigle vijesti o današnjem treningu najboljeg svih vremena!

Dok čitava planeta čeka rezultate magnetne rezonance na kojoj se Novak našao kako bi se utvrdio stepen povrede, srpski sportista otkazao je trening na Rolan Garosu. Kako se čini, on će slobodan utorak provesti na ljekarskim pregledima umjesto na terenu, da bi bio siguran da li može da nastavi takmičenje na drugom grend slemu sezone.

Za sada nema informacija kada bi mogli da stignu rezultati magnetne rezonance i šta bi oni mogli da nam otkriju. Svakako, Novak Đoković je tokom meča protiv Serundola pokazao da želi da igra u Parizu i da je spreman da i posljednji atom snage ostavi na terenu kako bi došao do cilja, odnosno četvrtog trofeja na prestižnom Rolan Garosu.

O predaji i povlačenju turnira pomišljao je zbog bolova... "Kada sam razmišljao da li da predam? Odmah poslije povrede sam pričao sa fizioterapeutom, imao sam medicinski tajm-aut. Vidio sam da to nije pomoglo mnogo. Uradio je najbojli mogući posao naravno, samo sam shvatio da ne može da se riješi, nego da može da se održava na određen način. Alehandro, fizio iz ATP je to i uradio i zahvalan sam mu. Vidio sam da ne mogu da dam 100 odsto, da ne mogu da mijenjam pravac, da ne mogu da trčim na njegove drop-šotove i on je to vidio, igrao je tako", rekao je Novak na konferenciji, ali se situacija kasnije popravila.

Tokom petog seta Novak Đoković nije imao nikakvih problema sa bolom u koljenu, što je priznao i na konferenciji!

"Nastavio sam, jer sam želio da vidim da li će još neki lijek koji popijem da mi pomogne da spriječim neke limite i to se desilo. Poslije trećeg seta sam dobio još lijekova, rekao mi je da je to maksimum koji može da mi da i to je bilo dovoljno. Mogao sam da igram najbolje na kraju meča", dodao je najbolji ikad, veče prije nego što će otkazati trening.

Vidi opis Svi čekaju rezultate, a Novak povukao jedan potez: Otkriveno šta je Đoković odlučio pred četvrtfinale! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 11 / 11

(MONDO, D. N.)