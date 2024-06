Đoković pretekao Alkaraza iako ne igra! Novak napravio pometnju - evo šta to znači za Vimbldon!

Novak Đoković prestigao je Karlosa Alkaraza na drugom mjestu ATP rang liste i ako bude igrao na Vimbldonu biće drugi nosilac.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković zbog povrede nije u mogućnosti da igra tenis, ali i pored toga napreduje na ATP listi. Uprkos tome što je trenutno u Beogradu i u procesu rehabilitacije vratio se na drugo mjesto rang-liste. Pretekao je Karlosa Alkaraza i sada je ispred njega samo Janik Siner.

Kako je to uspio? Tako što je Španac doživio iznenađujući poraz na turniru u Kvinsu gdje je branio titulu. Izgubio je od Džeka Drejpera (7:6, 6:3) i tako je izgubio 450 bodova što je značilo da pada za jednu poziciju na rang-listi. To ujedno znači i da će da bude treći nosilac na Vimbldonu ukoliko srpski as odluči da igra.

Kako stvari trenutno stoje Novak ima u planu da igra na trećem grend slemu sezone. Ubrzano radi na oporavku, već je počeo da trči i da trenira na betonu. Sve to sugeriše da će da se nađe među učesnicima na londonskoj travi. Ukoliko to bude slučaj biće drugi nosilac što znači da neće moći da igra protiv Sinera prije finala.

Bivša francuska teniserka Marion Bartoli je to najavila nedavno. "Žan Žorž-Selije (stručnjak koji radi sa Đokovićem) je iskusni fizioterapeut i znam ga dobro. Prema našoj međusobnoj prepisci, djeluje izvjesnije da će Đoković učestvovati u Vimbldonu ove godine nego da neće", poručila je ona.

Bivša francuska teniserka Marion Bartoli je to najavila nedavno. "Žan Žorž-Selije (stručnjak koji radi sa Đokovićem) je iskusni fizioterapeut i znam ga dobro. Prema našoj međusobnoj prepisci, djeluje izvjesnije da će Đoković učestvovati u Vimbldonu ove godine nego da neće", poručila je ona.

Novak u Londonu brani finale i 1200 bodova, dok Alkaraz brani titulu i 2000 poena, dok Siner brani 720 pošto je u prošlogodišnjem polufinalu izgubio baš od srpskog igrača.

