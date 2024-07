"Nemamo vremena za to pitanje!" Đoković napravio šou na terenu: Karlose, ja ću u penziju za 15 godina

Novak Đoković napravio je šou poslije plasmana u finale Vimbldona.

Izvor: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Novak Đoković dominira svjetskim tenisom i sa 37 godina. Prošao je u finale Vimbldona, tamo ga čeka Karlos Alkaraz i sa njim će da se bori za osmu titulu na londonskoj travi, ukupno 25. u karijeri kada su grend slemovi u pitanju. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala koje je pripalo Špancu poslije pet setova.

Ovo je 37. put da će Novak igrati u finalu nekog grend slema, ukupno 10. put će se za trofej boriti na Vimbldonu.

"Mnogo puta sam to rekao, Vimbldon je za mene uvijek ispunjenje snova, vrijedi da ponovim. Kao sedmogodišnjak u Srbiji sam gledao kako bombe lete i sanjao sam da igram na ovom terenu, najvažnijem na svijetu. Pravio sam pehar Vimbldona od bilo kog materijala koji sam imao u sobi, gledao sam sebe u ogledalu i pričao sebi da ću biti šampion. Bila je ta vizuelizacija važna, ali nije jedina. Moja porodica, supruga, moja djeca, to je nevjerovatno putovanje. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo, kada se nađem na ovom terenu, uživam. Tokom meča je vrijeme za posao, pokušavate da nadigrate rivala, zadovoljan sam i srećan što sam u finalu, ali ne želim ovdje da stanem. Nadam se da ću podići pehar u nedjelju", počeo je Novak.

Priznao je da je bilo sumnji zbog operacije meniskusa koju je imao 5. juna.

"Naravno da sam sumnjao, došao sam u London i nisam znao da li ću uopšte igrati na turniru, sve je bilo otvoreno, sve do dana kada je bio žrijeb. Odigrao sam nekoliko trening setova sa najboljima, to mi je dokazalo da sam u dobrom stanju da igram i da doguram što dalje. Rekao sam i pred početak takmičenja da neću da igram ako ne osjećam da mogu daleko da doguram. Imam tu vrstu mentaliteta i zahvalan sam članovima tima koji su mi pomogli da dođem dovde."

Uslijedila je konstatacija da je 2007. igrao prvo grend slem finale, pa pitanje kako je uspio da ostane u vrhu toliko dugo?

"Nemamo toliko vremena da vam dam odgovor na to pitanje. Teško je izabrati. Svako želi taj tajni napitak, formulu, tu jednu stvar koja definiše šampiona i koja dozvoljava da budete najbolji i da tu ostanete toliko dugo. Ne postoji takva formula. Mnogi sportisti govorili su o tom teškom radu, ja sam poštovalac pametnog rada, funkcioniše to za mene, vidio sam neke velike šampione u poslednjih 50 godina u raznim sportovima i ima dosta sličnosti sa mojim putem. Stvari koje ne dolaze lako, posebno na početku. To definiše karakter, snagu, želju. Na kraju morate da ostavite dosta toga da se posvetite tenisu. Imam tim ljudi oko sebe, ali moram da pronađem rješenje na terenu, ako imate loš dan, onda ispadate. Morate na dosta stvari da obratite pažnju, spavanje, ishrana, mnogo, mnogo stvari. Duga je priča, ali je vrlo laka u isto vrijeme."

Za titulu sa Alkarazom, biće to njihov šesti meč, Novak je slavio tri puta, ali je Španac slavio na vimbldonskoj travi prošle godine.

"Nadam se da će ishod biti drugačiji, on se ne nada tome. Karlos je sjajan primjer, mlad je igrač, ima dobar balans u životu van terena i na terenu, ima sjajan tim, porodicu, harizma, nosi se sjajno sa svim. Stalno se smije, ljudi ga vole, zaslužuje, on je najbolji teniser od 21 godine koji igra sigurno. Osvojiće mnogo, mnogo grend slemova, ali se nadam da neće to da bude za dva dana. U budućnosti, kada se penzionišem za jedno 15 godina. Šalu na stranu, pobijedio me je u finalu, bio je nevjerovatan meč, pet setova, očekujem veliku borbu i sada. On je kompletan igrač. Moraću da odigram najbolje što mogu da bih ga pobijedio", zaključio je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!