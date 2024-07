Novak uz moćnu pjesmu legao da spava! Pred finale ispod nje objavio samo ove riječi - da svima bude jasno!

Novak Đoković odigrao je toliko finala da ih teško sve pamti napamet. Ovo će sigurno zapamtiti i on i oni koji će biti na tribinama Centralnog terena Vimbldona.

Marc Aspland/The Times

Novak Đoković spavao je mirno u subotu, a danas od 15 časova igraće finale Vimbldona i čak 37. put u karijeri izaći će na teren svjestan da ga tri seta dijele od još jedne grend slem titule. Ako je osvoji, biće to njegova 25. titula, biće to njegov osmi trofej na Vimbldonu, u čemu će se izjednačiti sa Rodžerom Federerom i biće to njegova osveta Karlosu Alkarazu za prošlosezonsko finale.

Između njega i Alkaraza od pojave i dalje mladog Španca na ATP turu postoji samo poštovanje i ništa drugo. Karlos trenira sa njim, pozdravlja se sa Đokovićevom djecom i provodi vrijeme sa njima i van terena na velikim turnirima, u očiglednom prijateljstvu, koliko je ono moguće među tako velikim rivalima dok se takmiče jedan protiv drugog. Ipak, od prvog servisa u današnjem finalu, ulog će obojici biti mnogo veći od titule, a borba će se voditi dok ne iscrpe iz sebe što imaju i mogu, pa i preko toga.

Pred Karlosom su godine i godine u kojima će sigurno osvajati još mnogo grend slemova i igrati u još mnogo finala. Pred Novakom, nedjeljnim izazivačem na Vimbldonu, je šansa da napravi dodatni iskorak u istoriju tako duboku da do nje nijedan teniser nikad nije stigao. Rafael Nadal ima 22 titule, Rodžer Federer završio jer karijeru sa 20.

Iako je desetine i desetine puta odlazio na spavanje pred finale, ova noć će sigurno biti posebna za njega. Ne zato što se nazire da će ih u budućnosti biti manje. Novak je uostalom ovog proljeća na doslovno jednoj zdravoj nozi ušao u četvrtfinale Rolan Garosa, a onda je tri nedjelje poslije operacije stigao do finala Vimbldona i ne sluti se problem koji bi ga spriječio da to ponovi i naredne sezone, a što da ne i u sezonama poslije nje?

Ovog puta, noć između subote i nedjelje donijela je Novaku sigurno posebno uzbuđenje jer je ovaj Novak riješen da svakome saspe sve u lice, da nijedan nesportski gest ili potez na tribinama ne ostavi bez odgovora i da na kraju zasvira violinu pobjednički - najprije svojoj kćerki Tari, a onda i svima koji se decenijama ni ne trude da budu fer prema najvećem svih vremena. I njima je sigurno posvetio riječi objave koju je podijelio na društvenim mrežama pred spavanje. U njoj su citirane ove poruke komentatora o njemu:

"I svi pogledi su usmjereni ka sedmostrukom šampionu."

"Ne očekujem mnogo od njega jer dolazi iz povrede, kidanja meniskusa, prošlo je mjesec dana."

"Novače, koliko je bilo lako vjerovati u tvoju igru kada si morao da razmišljaš povredi?"

"Izuzetno mi je drago zbog načina na koji sam se osjećao danas, zbog načina na koji sam igrao i hvala vam svima što ste došli danas i podržali me", citirane su Novakove riječi.

Na Novakovom video-snimku čuje se i pjesma Rijane i Džej-Zija "Run This Town", tačnije njena prva strofa, odabrana sigurno ne bez razloga: "Osjećam da nadolazi u vazduhu, čujem vriske sa svih strana, navučena sam na uzbuđenje, to je opasna ljubavna afera. Ne mogu da budem uplašena kada krene po lošem, ako postoji problem - reci mi to odmah. Jedina stvar koja mi je na umu - je ko vodi ovaj grad večeras?" Uz tu pjesmu objavio je riječi: "Još jedna. Vidimo se sutra."

I za kraj snimka, odjekuju ove riječi: "Novače, ovo je tvoje 37. grend slem finale i deseto ovdje u Vimbldonu."

Neka bude spektakl i neka najveći svih vremena opet pobijedi.