Kirjos otkrio - Vimbldon pomaže Đokoviću! "Više ne možeš da igraš agresivno protiv Novaka, on će to da iskoristi!"

Nik Kirjos smatra da je promjena podloge mnogo pomogla Đokoviću, a odmogla igračima koji se oslanjaju na dobar servis i agresivnu igru.

Izvor: RTS/screenshot/Youtube/Wimbledon/screenshot

Nik Kirjos ima poruku za Karlosa Alkaraza pred finale Vimbldona i ona nije dobra! Pričao je Australijanac o svom finalu Vimbldona protiv Novaka 2022. godine 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 i istakao da na ovakvoj podlozi protiv Srbina nema lijeka. Jednostavno nekada ranije kada je on počinjao karijeru podloga je na Vimbldonu bila brža, Sada je sporija i protiv Đokovića u takvim uslovima po njegovom mišljenju malo ko ima šanse.

"Danas ne možeš da igraš agresivno, mnogo je sporo. Kada sam igrao prvi put mnogo je bila brža podloga. Ako udariš servis 220 na sat, ne vraća se loptica nazad. Na finalu sa Novakom sam uspio da napravim mnogo asova, ali nisam mogao da igram servis i volej igru. To ne radi protiv Novaka na travi, može tako da se igra možda jedan set, ali ne pet setova", rekao je kontroverzni Australijanac.

Što se tiče Karlosa Alkaraza on je prognozirao da će pobijediti Danila Medvedeva u polufinalu i morao je da se pohvali da je pogodio.

"Bio je to jedan od onih dana u kojima je za Medvedeva sve moralo da krene kako treba, ali on je pomalo izgubio ritam poslije prvog seta. Kao što sam i rekao i predvidio, to je bila pobjeda Alkaraza u četiri ili pet setova. Bio sam opet u pravu. Defintiivno ima i prokletstvo i talenat, ima toliko talenta da ima možda i previše opcija u svakom momentu", istakao je Kirjos.

Ipak, protiv Novaka mu ne daje mnogo šanse! Baš zato se nadamo da će nastaviti da pogađa kao i do sada na Vimbldonu!

"Alkaraz ima reputaciju da je ekstremno dobar atleta i jedan od najboljih tenisera, ali da povremeno može da izgubi fokus i da odigra neke veoma loše udarce, kao što to nekada radim ja ili kao što je radio Džon Mekinro u svojoj karijeri. Neko poput Novaka će to iskoristiti i profitiraće na tim greškama", rekao je Kirjos.

Karlos Alkaraz je prošle sezone uspio da u finalu savlada Novaka Đokovića, koji je prije toga osvojio sve Vimbldone od 2018. do 2022. sa izuzetkom 2020. godine kada turnir nije održan. Đoković sada opet juri osmu titulu na Vimbldonu i izjednačenje rekorda Rodžera Federera koji je 2017. godine uzeo svoj osmi pehar na londonskoj travi. Duel počinje od 15 časova.

(MONDO, N. L.)