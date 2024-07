Novak Đoković opet skinuo rekord Rodžeru Federeru

Novak Đoković ponovo izbrisao ime Rodžera Federera iz istorije.

Srpski teniser Novak Đoković pao je na drugo mjesto ATP liste poslije Rolan Garosa, ove sezone nema još niti jedan osvojen trofej, ali to ne znači da ne ruši rekorde. Tako je ovog ponedjeljka Novak Đoković po još jednoj stvari upisan u istorijske knjige i pitanje je da li će ga iko ikada sustići!

O čemu se radi? Novak Đoković je otpočeo 750. nedjelju u TOP3 igrača svijeta, čime se izjednačio sa Rodžerom Federerom. Preciznije, već od narednog ponedeljka (29. jul) će i Švajcarca prestići jer ne postoji teoretska šansa da padne ispod trećeg mjesta. Najnevjerovatnije od svega je što je od 750 nedjelja u najbolja tri igrača svijeta, Đoković čak 428 proveo na samom vrhu, po čemu je takođe najbolji u istoriji.

Osim njih dvojice, Nadal je na trećem mjestu sa 686 nedjelja u TOP3, ali vredi dodati da je uglavnom bio drugi ili treći za to vrijeme. Van "velike trojke" je Džimi Konors, koji je 592 nedjelje proveo na jednoj od prve tri pozicije na ATP listi, što je takođe neuporedivo sa Đokovićem, Federerom i Nadalom.

Podsjetimo, tek nekoliko rekorda ostalo je Federeru koje Đoković može da "skine", a jedan od onih koji su mu na meti svakako je broj titula na Vimbldonu. Tu je Federer i dalje u prednosti jer ima osam, dok je Nole na sedam, sa dva uzastopna izgubljena finala protiv Karlosa Alkaraza. Ima još nekoliko "simpatičnih" rekorda poput 100+ pobjeda na dva različita turnira ili 81 nastup na grend slemovima, što sve Nole stigne da "sruši", ali jedan najvjerovatnije neće uspjeti.

To je rekord od 237 uzastopnih nedjelja na vrhu ATP liste gde je Federer ipak neprikosnoven, ali tada nije ni imao Đokovića za ozbiljnog rivala. Bilo je to od 2. februara 2004. do 17. avgusta 2008. godine, a najviše što je Đoković uspio da "veže" je od 7. jula 2014. do 6. novembra 2016. godine (122 nedelje).

