Bivši broj jedan ne igra na Olimpijskim igrama: Nakon Sinera i on odustao

Endi Marej će ostati u Parizu, ali neće igrati u singlu.

Izvor: Edgar Su / AFP / Profimedia

Nakon sadašnjeg prvog tenisera svijeta Janika Sinera sa Olimpijskih igara u Parizu povlači se i nekadašnji svjetski broj jedan Endi Marej! Britanac kome je ovo posljednji turnir u karijeri odlučio je da ipak ne igra singl i tako se pridruži ogromnom broju tenisera koji će propustiti ovo takmičenje. Ipak neće otići iz Pariza gdje već trenira jer će nastupati u dublu sa Denom Evansom!

Marej već ima dvije medalje u singlu osvojene 2012. i 2016. godine. U Parizu kada je Novak Đoković završio kao četvrti upravo ga je Marej savladao 7:5, 7:5 u polufinalu, a u finalu je bio bolji u tri seta od Rodžera Federera 67:2, 6:1, 6:4. Četiri godine kasnije Huan Martin Del Potro je dobio Novaka u prvom kolu, ali ga je Endi Marej eliminisao u finalu 7:5, 4:6, 6:2, 7:5.

"Ja i Den smo obećali jedan drugom da će naš dubl da bude prioritet. Mislim da će Den ipak i dalje igrati u singlu, iako je prošle nedjelje trenirao dubl. To sam i ja uglavnom trenirao u Grčkoj i to nam daje najveću šansu da uzmemo medalju. To je relano. Moja leđa i dalje nisu idealna, a to što potencijalno mogu da igram dva meča u danu nije baš idealno", rekao je on.

Ima Marej olimpijsku medalju i iz dubla i to iz 2012. godine. Tada je zajedno sa Laurom Robson stigao do finala, a onda je izgubio od Viktorije Azarenke i Maksa Mirnjeg iz Belorusije. Sada ipak ide da se takmiči samo u jednoj disciplini prije svega zbog svog zdravstvenog stanja.

"Želim da provodim vrijeme sa svoje četvoro djece i ženom, Neću mnogo putovati, to znam. Igraću gol, to je nešto što ću sigurno probati. Uvijek sam volio da igram golf, ali zbog problema sa leđima ga nisam igrao pet ili šest godina. Od 18 ili 19. godine ga ne igram puno, tome želim da se vratim", rekao je Marej o planovima nakon penzije.